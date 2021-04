Horeca pop-ups in parken moeten zorgen voor betere verspreiding van de drukte in Breda

BREDA - De gemeente Breda heeft voor vier locaties een vergunning verstrekt voor een tijdelijke horeca pop-ups. Die stands moeten zorgen voor een betere spreiding bij drukte en mooi weer.

Ook deze week bleek het Valkenberg tegen zijn grenzen aan te lopen vanwege de zonnige omstandigheden. Het college heeft daarom besloten om andere plekken in de stad aantrekkelijker te maken door onder andere verkoop van drank- en etenswaren en het aanbieden van bijvoorbeeld bootcamps. De vier locaties zijn het Wilhelminapark, het Van Sonsbeeckpark, het Boeimeerpark en park Overbos in Prinsenbeek.

Het slechte weer gooit helaas roet in het eten dit Paasweekend. Breda bereidt zich niettemin voor op zonnig weer deze lente. De ervaring leert inmiddels dat vooral het Valkenberg veel Bredanaars lokt. De lockdown blijft echter ook de komende weken een feit, evenals de sluiting van de reguliere horeca. Iedereen moet voorlopig noodgedwongen nog ‘dichtbij huis’ recreëren en elkaar ontmoeten.

Drukte spreiden

Om corona-proof te recreëren, wil Breda de drukte beter over de stad spreiden. Daarom maakt de gemeente andere groene plekken en parken aantrekkelijker als alternatief voor de (te) drukke plekken. De standplaatsen voor de horeca in de genoemde parken zijn daar een voorbeeld van. In de weekends worden hier bij gunstige weersomstandigheden ook sportieve workshops gegeven.

De horeca standplaatsen mogen in de parken blijven tot eind mei. Verkoop van alcohol is er niet toegestaan.