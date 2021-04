Weerbericht Breda: ‘We moeten een winterjas aan met Pasen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 2 april en de komende dagen. En die verlopen lang niet zo warm en zonnig als de eerste dagen van deze week.

Bredanaars konden aan het begin van deze week genieten van heerlijk zonnig weer. Woensdag steeg het kwik zelfs tot boven de 25 graden. Maar dat soort temperaturen zijn verleden tijd, legt Nico Koevoets uit. | Er ligt een krachtig hogedrukgebied ten westen van Schotland. Aan haar oostflank wordt de komende dagen koude lucht aangevoerd. Abnormaal is dit niet. In het voorjaar komen regelmatig uitbraken van koude poollucht voor.”



Verwachting voor vrijdag

De ochtend is nog zonnig begonnen, maar tijdens de tweede helft van de ochtend dreven wolkenvelden vanaf de Noordzee ook over Brabant heen. Het blijft verder droog vandaag. De wind waait matig, gemiddeld met 3 tot 4 Beaufort uit het noorden. Het voelt frisjes aan bij maximaal 11 graden. Daarmee zijn de 25 graden van dinsdag en woensdag meer dan gehalveerd. In de avond en nacht kan er lokaal een spatje regen vallen.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 3 april

Het is rustig weer met afwisselend wolkenvelden en plaatselijk wat zonneschijn. Het blijft droog, maar de temperatuur laat te wensen over. Een winterjas is niet overbodig. De maxima schommelen rond de 10 raden en de wind waait matig uit het noordwesten (gemiddeld 3 tot 4 Beaufort).



Zondag 4 april

Weinig verandering. De paaseitjes die buiten verstopt liggen, zullen niet smelten van de hitte. Veel warmer dan 10 graden wordt het niet. Verder opnieuw wolkenvelden met soms wat zonneschijn. De wind is gedraaid naar het zuidwesten en is 3 Beaufort sterk. Ook zondag wordt geen neerslag verwacht. In die zin verloopt Pasen alleen maandag, Tweede Paasdag, ongunstig.



Maandag 5 april

Een regenzone trekt maandagochtend vroeg over Brabant naar het zuidoosten weg. Ze wordt gevolgd door nog koudere lucht waarin het kwik niet hoger komt dan ongeveer 8 graden. Met het wegtrekken van de regenzone verschijnen er opklaringen. Die worden echter afgewisseld door lokale buien. Die buien kunnen ook hagel bevatten. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort). Het wordt een gure Tweede Paasdag.



Dinsdag 6 april

De koude poollucht hangt nog steeds boven Brabant. Dat betekent afwisselend opklaringen en buien die lokaal vergezeld kunnen gaan van hagel. De noordwestenwind blijft matig tot vrij krachtig en met opnieuw een graad of 8, beleven we een volgende gure dag.



Weersverwachting opgesteld vrijdag 2 april 2021 om 11:00 uur