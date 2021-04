Poppodium Phoenix gedwongen om te verhuizen: ‘Is dit dan het lot van cultuur?’

BREDA - Poppodium Phoenix biedt een podium aan talent uit de regio Breda. The Loads, het huidige pand waar de organisatie is gevestigd in het Havenkwartier, wordt op 1 januari 2022 gesloopt. Teun van Eil, voorzitter van Poppodium Phoenix, is teleurgesteld. “De toekomstplannen voor cultuur in het gebied laten nu al zo lang op zich wachten dat partijen zoals wij nu wel zullen moeten verhuizen.”

Op de plek van het culturele Klavers Jansen gebied waar onder andere Poppodium Phoenix zich drie jaar geleden heeft gevestigd wordt het cultuurcluster heringericht en worden nieuwe woningen en appartementencomplexen gebouwd. De huidige panden en loodsen worden om de beurt ontruimd en gesloopt. Van Eil vindt het jammer dat de uitvoering van de culturele plannen achterlopen op de bouw van de woningen. “We begrijpen dat er een enorm woningtekort is. We vinden het alleen jammer dat de culturele sector daar steeds voor moet wijken”, zegt Van Eil.

“Wij zijn gekomen in het gebied met het idee dat deze plannen inmiddels al wel in de uitvoerende fase zouden zijn beland, maar in de praktijk is daar nog niets van terecht gekomen en dit zien we ook niet meer gebeuren in de komende negen maanden voordat wij eruit moeten”, zegt Van Eil. “De gemeente zegt wel de huurovereenkomsten van de culturele partijen op, maar de toekomstplannen laten op zich wachten met als gevolg dat partijen, zoals wij, elders onderdak moeten vinden.”

Culturele familie

“We zijn eigenlijk met de hele culturele sector in dit gebied als een familie gegroeid. Dat we weg moeten voelt dan ook als een migratie”, vertelt Van Eil. De juist aan het opbloeiende cultuur die plaatsvindt in het Klavers Jansen gebied zal volgens Van Eil binnenkort gaan versplinteren. “We zijn hier als een hechte gemeenschap met de verschillende organisaties in dit gebied samen aan de slag gegaan. Een samenwerking heeft tijd nodig om op te bloeien. Als iedereen straks een andere locatie heeft gevonden zal die samenwerking versplinteren en dat is zonde.”

Sneller dan verwacht

Het pand naast dat van Poppodium Phoenix is een paar weken geleden al afgebroken. “Je merkt nu dat het heel dichtbij komt. We wisten dat alles in een korte tijd zou worden gesloopt, maar zo snel hadden we het niet verwacht. De bulldozers komen letterlijk op ons af en we voelen ons in een hoekje gedreven.”

Tekst gaat verder onder de foto



Het pand naast Poppodium Phoenix is enkele weken geleden gesloopt. - Iris Muller

Muziek maken

“Breda heeft cultuur nodig.” Volgens Peter Westerlaken, vice-voorzitter van Poppodium Phoenix is het Poppodium daar een belangrijk onderdeel van. “Poppodium Phoenix is een plek waar jongeren en muziek samen komen. Iedereen heeft wat met muziek en dat wordt bij Phoenix samengebracht.” Het pand deelt Poppodium Phoenix met de Nieuwe Veste. “De Nieuwe Veste geeft er muzieklessen en wij doen daarnaast het jongerenwerk, bieden een podium aan lokaal talent en verhuren repetitieruimtes en studio’s. Ook verzorgen we evenementen op onze beide podia voor alle Bredanaars. Daarbij hebben we zelf een toekomstvisie geschreven waarin deze activiteiten nog flink uitgebreid zullen worden.”

Hoop voor de toekomst

Van Eil en Westerlaken zijn volgens hen niet de enige die zich zorgen maken over de toekomstplannen. “We horen ook andere geluiden van meerdere partijen die zich zorgen maken over de ontwikkeling van het culturele plan in Klavers Jansen en dat die achter blijft op de sloop en nieuwbouw in het gebied.”

Ondanks de teleurstelling zien de voorzitter en de vice-voorzitter de toekomst positief voor zich. Ze hopen op een mooie nieuwe plek waar Poppodium Phoenix zich verder kan ontwikkelen. “We houden onze ogen open voor een nieuwe plek en zetten lijntjes uit. Bovendien gaan we aankomende zomer nog één keer keihard knallen vanuit The Loads in het huidige Klavers Jansen.”