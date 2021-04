Slachtoffer (16) van steekpartij bij skatepark is nu ook zelf verdachte

BREDA - Een ruzie tussen twee minderjarige jongens is dinsdagavond uitgelopen op een steekincident. Eén van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dinsdag 30 maart hield de politie een 16-jarige Bredanaar aan als verdachte. Vrijdag 2 april hield de politie ook het 16-jarige slachtoffer aan als verdachte. Beide verdachten zitten vast en worden gehoord.

In het onderzoek naar het steekincident dat dinsdag 30 maart plaatsvond bij het skatepark aan de het Paradijspad in Breda is gisteren, donderdag 1 april, in een nabij gelegen vijver gezocht naar de steekvoorwerpen. Tijdens de zoekactie zijn twee messen uit het water gehaald. Uit onderzoek blijkt dat zowel de dader als het slachtoffer in het bezit waren van een mes. Daarom hield de politie vanochtend ook het slachtoffer als verdachte aan in deze zaak. De 16-jarige Bredanaar is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

De verdacht die dinsdag door de politie is aangehouden zit ook nog vast. Beide verdachten worden door de politie gehoord, het onderzoek loopt.