Dancetour gaat niet door: ‘Onzekerheid is nog te groot’

BREDA - Ook in 2021 zal Dancetour niet plaatsvinden, dat maakt de organisatie zojuist bekend. “Er is teveel onzeker en omdat Dancetour een gratis evenement is, maken we geen aanspraak op het garantiefonds”, zo zegt de organisatie.

Dancetour 2021 zou plaatsvinden in Arnhem (4 april), Dordrecht (27 april), Lelystad (13 mei), Breda (23 mei), Goes (25 juli), Tilburg (22 augustus) en Doetinchem (2 september). “We staan te trappelen om weer dingen te organiseren, maar er is op dit moment nog teveel onduidelijk over wat wel en niet kan deze zomer. Daarnaast maken we, doordat Dancetour een gratis evenement is, geen aanspraak op het garantiefonds. Dat maakt het organiseren heel lastig”, zo zegt de organisatie. In 2020 kon Dancetour ook niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Dancetour onderzoekt de mogelijkheden voor een alternatief programma in de zomer van 2021. In 2022 hoopt de organisatie op een normale festivalzomer, waar Dancetour zeker weer onderdeel van zal zijn.