Galderse Meren krijgt een upgrade: ‘Deze zomer al kansen pakken’

BREDA - De Galderse Meren is volgens de gemeente een prachtig gebied, waar veel kansen liggen. Daarom verdient het recreatiegebied een upgrade. Deze zomer zouden er al kleine ontwikkelingen mogelijk moeten zijn.

Veel Bredanaars trekken graag naar de Galderse Meren voor een wandeling met de hond of een duik in het water. Dat moet op een fijne manier mogelijk blijven. Daarom werd er afgelopen donderdag een motie in de Bredase Gemeenteraad ingediend. Met succes, de motie werd aangenomen. Er werd geconstateerd dat het een prachtig gebied is waar veel kansen liggen, maar dat ontwikkelen binnen de huidige kaders onmogelijk is.

Die boost krijgt de Galderse Meren door middel van gepaste horeca, sfeerhoekjes en sportroutes. Daarnaast moeten de faciliteiten, zoals toegankelijke toiletvoorzieningen, er voor zorgen dat bezoekers een prettigere tijd hebben. Ook moet het een fijne plek blijven om te wandelen en nóg meer voor de bewoners worden. Kleine verbeteringen zouden volgens de partijen deze zomer al mogelijk moeten zijn.

De partijen zien graag dat het college een visie Galderse Meren ontwikkelt, waarin rekening gehouden wordt met verschillende dingen. Zo moet het vrij toegankelijk blijven en moet er ruimte reserveerd worden voor horecagelegenheden. Ook hopen de partijen dat het college de stad en partners betrekt bij het ontwikkelen van de visie. Daarnaast wordt de mogelijkheid verkent om de evenementenlocatie en recreatielocatie uit te breiden, maar tegelijkertijd de natuur te versterken. Op de korte termijn moeten de extra watertappunten aangelegd zijn, de toiletvoorzieningen verbeterd zijn en moet er gekeken worden creatieve ondernemers organisaties deze zomer al kansen kunnen pakken.