Opinie: Stop je biergeld in NAC

BREDA - Voor BredaVandaag schreef oud-hoofdredacteur Wijnand Nijs een opiniestuk over NAC. Zijn boodschap: ‘Stop je biergeld in NAC’.

Terwijl NAC aan haar seizoenkaarthouders vraagt om toch vooral hun geld niet terug te vragen, zou eigenlijk de vraag heel anders moeten zijn. NAC zou om extra geld moeten vragen. Of beter: de supporters moeten het heft in eigen hand nemen. Want doordat de hondstrouwe supporters nauwelijks het Rat Verlegh Stadion hebben bezocht, is er een enorme spaarpot ontstaan.

Dat zit zo. Het Rat Verlegh Stadion is al jaren zo’n beetje het grootste café van Nederland. Nog maar iets meer dan een jaar geleden gaf de club te kennen dat er jaarlijks zo’n 200.000 liter bier doorheen gaat. Dat betekent dat, bij afname per halve liter à €5,20 een bieromzet van iets meer dan twee miljoen. Geld dat in veel gevallen dus is uitgespaard en opgespaard door NAC-supporters. En dan hebben we het nog niet over de versnaperingen rond de wedstrijd en de drankjes elders.

Twee miljoen is een hoop poen. Zou het niet mooi zijn als de supporters met dit uitgespaarde geld het heft in eigen hand nemen? Door bijvoorbeeld samen met andere financiers het stadion te kopen van de gemeente? Of door een aantal kleine aandeelhouders uit te kopen en zo mede-eigenaar te worden van de club en daarmee de koers en de toekomst van de Parel van het Zuiden zelf te bepalen?

Corona is daarmee een enorme kans om van NAC weer een echte volksclub te maken. En natuurlijk heeft niet iedere NAC-fan het biergeld op zijn rekening staan, maar wellicht zijn er die wat meer hebben gespaard.

Ook economisch is het een logische stap voor de club. Met de investering van de fans investeer je anticyclisch, zeker als het gaat om het overnemen van het stadion. NAC becijferde een paar jaar geleden al dat het daarmee de vaste lasten flink zou kunnen terugdringen. Daardoor is er op de lange termijn meer geld beschikbaar voor spelers of voor de opleiding, waardoor er weer meer waarde ontstaat voor de club en de kans op sportief succes groter wordt.

Uiteraard kun je het ook volledig opportunistisch inzetten: als spelersfonds. Met twee miljoen kun je aardig shoppen op de spelersmarkt op het niveau van NAC. Met slimme afspraken kun je ook dan op de lange termijn budget vrijmaken voor spelers. Bijvoorbeeld door af te spreken dat transferwinsten deels ten goede komen aan de club en terugvloeien in het fonds om er nieuwe spelers mee aan te trekken. En het staat ook wel leuk: NAC koopt spits voor prijs van 50.000 biertjes.

Wat je er ook met je biergeld doet, het is een kans voor de supporters én voor NAC. Denk er eens over na. Je spaart maar een keer zoveel bier uit. Komend seizoen staat de tap gewoon weer open in het Rat Verlegh.

Proost!