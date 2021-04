NAC schiet tekort in Amsterdam en laat punten liggen

BREDA - NAC Breda heeft vanavond punten laten liggen in de strijd om directe promotie. Tegen Jong Ajax werd het 1-1. Daardoor profiteert de club niet optimaal van de nederlaag van directe concurrent De Graafschap.

Eerder dit seizoen had NAC Breda in eigen huis geen problemen met Jong Ajax. Toen werd er met 4-0 gewonnen. Maar dat wisten de Bredanaars tijdens de uitwedstrijd vanavond niet te evenaren.

NAC beleefde in Amsterdam een zeer moeizame eerste helft. Op slag van rust leek de ploeg op een achterstand te komen toen Jong Ajax een penalty kreeg, maar Nick Olij zorgde voor een belangrijke redding. Daardoor gingen de ploegen met 0-0 de rust in.

In de 54e minuut kreeg NAC een strafschop die El Allouchi binnen schoot. In de 68e minuut verspeelde NAC die voorsprong echter op onfortuinlijke manier. Via Rutten belandde de bal achter Olij. Daarna kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. NAC nam dus 1 punt mee naar huis, in plaats van de felbegeerde 3 punten.