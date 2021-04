Burgemeester Depla pleit op Twitter voor het openen van de terrassen

BREDA - Burgemeester Paul Depla geeft op Twitter aan dat hij vindt dat terrassen open moeten. Hij geeft toe dat het raar klinkt, 'maar dit is het niet', zo valt te lezen. De burgemeester geeft aan dat sommige regels enkel op papier werken en niet in de praktijk.

'De druk op IC neemt toe', zo begint de tweet van Depla. Maar toch pleit hij voor het openen van terrassen. De burgemeester geeft aan dat sommige regels alleen op papier werken, maar in werkelijkheid het virus niet bestrijden. Het valt hem op dat mensen niet thuis blijven en zich buiten begeven. 'Dus hebben we buiten ruimte-makers nodig. Terrassen zijn dit', zo besluit hij zijn tweet.

