NAC - Go Ahead Eagles eindigt in mineur voor Bredanaars

BREDA - Enkele dagen na het gelijke spel tegen Jong Ajax nam NAC het thuis alweer op tegen Go Ahead Eagles. Ook vandaag was er echter geen reden tot juichen. De Bredanaars gingen in eigen huis met 0-1 onderuit. Onze fotograaf Peter Visser was erbij. Ondanks het verlies wist hij wel weer een aantal fraaie plaatjes te schieten.

Nog voor het eerste fluitsignaal kreeg NAC een tegenvaller te verwerken. Robin Schouten viel namelijk in de warming-up geblesseerd uit en kon zodoende niet aan de wedstrijd deelnemen. Toen de wedstrijd vervolgens begon lag het initiatief in het begin van de wedstrijd bij Go Ahead Eagles. Zij konden al snel twee keer gevaarlijk worden. Eerst was het Olij die prima redding bracht, daarna won Malone zijn duel. Zodoende vielen er nog geen doelpunten

Na ongeveer 20 minuten spelen is het eerste momentje daar voor NAC. Een vrije trap van een meter of 20 kon worden ingedraaid, maar is net te scherp voor Bilate. Kort hierop krijgt Mulenga aan de andere kant een grote kans, maar hij mist. Na een halfuur spelen komt Go Ahead vervolgens op een 0-1 voorsprong via Veldmate. Hij scoorde uit een corner, de Deventenaren waren even hiervoor ook al gevaarlijk geworden uit een hoekschop.

Na rust werd vanwege heftige sneeuwval kortstondig met een oranje bal gespeeld. Aangezien de sneeuw weer snel verdwenen was, werd ook de oranje bal weer vervangen voor een normaal exemplaar. Na zo’n 66 minuten spelen kreeg Bilate namens NAC nog een grote kans, maar hij schoot de bal over het doel. Hoewel NAC in de tweede iets beter speelde, leverde het de ploeg niets op. Het bleef tijdens dit duel bij het ene doelpunt van Veldmate.