KNMI kondigt code geel af: ‘Winterse buien met hagel en natte sneeuw’

Tweede Paasdag verloopt vandaag winters. Het KNMI heeft code geel voor heel Nederland afgekondigd. Door winterse buien is er in Noord-Brabant vanavond kans op gladheid. "In de loop van de middag komen er winterse buien opzetten met kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer", aldus weerman Nico Koevoets.





Vorige week konden de mensen nog een aantal dagen genieten van het zonnetje. Maar vandaag is dat wel anders. Vanochtend trok een regenzone over Brabant zuidoostwaarts. Deze wordt gevolgd door extreem koude lucht voor de tijd van het jaar.

In de loop van de middag komen er winterse buien opzetten met kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer. Tussendoor schijnt de zon. Tijdens buien daalt het kwik naar 2 graden. In of vlakbij buien zijn rukwinden van 50 tot 65 km/u mogelijk. Vanavond nemen de buien toe en kan het plaatselijk even wit worden door hagel of natte sneeuw.





Het weer voor de komende dagen



Dinsdag 6 april 2021

Nog steeds is de lucht, vooral de bovenlucht, extreem koud. Dat geeft aanleiding tot winterse buien met hagel, natte sneeuw, rukwinden en een donderslag. De wind waait gemiddeld matig uit het noordwesten met 3 of 4 Beaufort. Er zijn rukwinden van 50 tot 65 km/u mogelijk. Het is koud met maximaal 6 of 7 graden. Vlak bij buien daalt het kwik naar 2 graden.



Woensdag 7 april 2021

In de nacht van dinsdag op woensdag trekt een intensieve sneeuwstoring vanaf de Noordzee zuidoostwaarts. Afhankelijk van de exacte koers is het niet uitgesloten wanneer we woensdagochtend de gordijnen open schuiven er een sneeuwdek(je) ligt van enkele cm. De aprilzon zal dit eventuele dekje snel doen verdwijnen. Overdag is er nog steeds kans op winterse buien, hoewel hun aantal gedurende de middag kleiner wordt. De wind blijft nog in de noordwesthoek zitten bij een graad of 8 tot 9. Het voelt nog steeds fris aan.



Donderdag 8 april 2021

De dag begint rustig en droog met wat zonneschijn. In de loop van de dag verschijnen er vanuit het zuidwesten wolkenvelden, maar het blijft meestal droog. Mogelijk dat er later op de dag lokaal een spatje regen valt. De wind heeft ook een draai gemaakt naar het zuidwesten en is zwak tot matig met 2 of 3 Beaufort. Maxima tot 10 graden. Het voelt iets minder koud aan.

Weersverwachting opgesteld maandag 5 april 2021 om 10:00 uur

Verwachting vandaag en morgen: Guur met af en toe zon en #winterse buien. In de kustprovincies vooral vanavond zware #windstoten. Ook morgen talrijke #winterse buien. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/j0GkTZOACU— KNMI (@KNMI) April 5, 2021