Paaspuzzeltocht door Tuinzigt, kinderen vermaken zich

Stichting WIB met voorzitter Nick Hemmers organiseerde vandaag in samenwerking met De Nieuwe Meidoorn, De Speeltuin SSKB en Boykes Speelhoeve een Paaspuzzeltocht door Tuinzigt. Tijdens de tocht vermaakten kinderen zich opperbest. Ook waren er enkele paashazen (zie foto) aanwezig.



De start was vanaf 13.00 uur bij de Speeltuin, Abeelstraat 8a in Breda. De route liep via de Nieuwe Meidoorn naar Boykes Speelhoeve, waar om 16.00 uur de prijsuitreiking plaats gaat vinden. Om alle regels omtrent het coronavirus in acht te nemen vroegen de organisatoren de ouders om afstand van elkaar te houden en niet te lang op een locatie te blijven.



Om alles in goede en veilige banen was er een team van vrijwilligers opgetrommeld.