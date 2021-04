Een winterse bui in Breda

Code geel, ANWB waarschuwt voor gladheid

BREDA - Wie vanochtend de weg op gaat, moet uitkijken voor lokale gladheid. Dat meldt de ANWB. Het KNMI heeft vanwege de gladheid Code geel afgekondigd.

De winterse buien met sneeuw en hagel van gisteren en vannacht zorgen vanochtend voor lokaal gladheid op de weg. Het KNMI waarschuwt dat die gladheid nog enkele uren kan duren. Ook de ANWB waarschuwt weggebruikers.

Het winterse weer is nog niet afgelopen. Het KNMI waarschuwt nu al dat er ook vanavond en vannacht op veel plekken weer hagelbuien en sneeuwbuien langs zullen trekken. Dat gaat bovendien gepaard met forse windstoten. De meest hevige wind zal echter niet in Breda waaien, maar in het noorden van het land.