Reisorganisatie D-reizen failliet: Bredase reisbureaus sluiten de deuren

BREDA - Het doek is gevallen voor D-reizen. D-rt Groep, het bedrijf achter D-reizen, de grootste retailer in de Nederlandse reisbranche, is dinsdagochtend failliet verklaard door de rechtbank. Jan Henne De Dijn, CEO d-reizen: “Het is een gitzwarte dag voor ons.” D-reizen had nog drie reisbureaus in Breda, namelijk in de Nieuwe Ginnekenstraat, Moerwijk en de Burcht.

“De gehele reissector is enorm getroffen door COVID-19 met als gevolg daarvan een reisverbod dat inmiddels ruim een jaar aanhoudt. Door vrijwel geen inkomsten en de vertraging van het Voucherfonds is de reisorganisatie niet in staat te overleven en genoodzaakt om faillissement aan te vragen”, aldus het bedrijf dat dinsdag de medewerkers hierover geïnformeerd heeft. Het betreft ruim 1150 medewerkers, 285 reisbureaus en een customer contact center. De franchise ondernemingen die opereren onder de merknaam VakantieXperts vallen buiten het faillissement.

Jan Henne De Dijn, CEO D-reizen: “Het is een gitzwarte dag voor ons. Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken geweest met partijen om tot een oplossing te komen. Voor onze klanten en leveranciers is deze situatie uitermate pijnlijk. Bovenal vind ik het verschrikkelijk voor alle collega’s, waarvan er velen al tientallenjaren bij ons werkzaam zijn. Na een bizar jaar van corona met zoveel beperkingen en onzekerheden is de loyaliteit, de tomeloze inzet en de saamhorigheid onderling bewonderenswaardig te noemen. Daar ben ik alle collega’s enorm dankbaar voor. Hopelijk komt er een doorstart zodat het bedrijf, in ieder geval deels, nog door kan, de werkgelegenheid kan worden behouden en de consument dus ook in de toekomst reizen kan blijven boeken via D-reizen.”

D-reizen had nog 285 fysieke reisbureaus. Daarvan zijn er drie gevestigd in Breda, namelijk in de Nieuwe Ginnekenstraat, Moerwijk en de Burcht.