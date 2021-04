Liesbos is 450 nieuwe bomen rijker

BREDA - Sinds enkele weken heeft het Liesbos er een nieuw stuk bos bij. Op verzoek van de Belgische voedselproducent Alpro heeft Staatsbosbeheer verschillende soorten inheemse bomen zoals de zoete kers, winterlinde en esdoorn aangeplant.

In het kader van het veertigjarig jubileum en de lancering van het actieplan ‘Feeding our Future with Plants’, wilde Alpro in de buurt van haar kantoren een duurzaam initiatief ondersteunen. “Van sedumdakbedekking tot aan groene bushokjes. Veel ideeën passeerden de revue”, vertelt Maud van der Vleuten van Alpro Breda. “Uiteindelijk is er voor het planten van bomen in de buurt gekozen. Hiervoor hebben wij contact opgenomen met Staatsbosbeheer.”

Het nieuwe stuk bos bestaat uit verschillende soorten inheemse bomen zoals de zoete kers, winterlinde en esdoorn. Door gemengd aan te planten, wordt de diversiteit van het bos gestimuleerd. Alle bomen komen van de eigen kwekerij van Staatsbosbeheer. Van der Vleuten vertelt dat het aanplanten van bomen past bij het duurzame karakter van Alpro. “En dat wordt nu dus ook lokaal zichtbaar. Daar zijn we trots op. We gaan in september zelfs met ons team aan de slag voor het onderhoud van dit stuk bos. Hoe bijzonder is dat?”



Ecologische wonderen

Het planten van bomen is geen vreemde keuze. “Alpro ziet bomen als ecologische wonderen”, vertelt Van der Vleuten. “We halen koolstof uit de lucht, produceren zuurstof, koelen de planeet, verminderen vervuiling en geven een goed gevoel. En bomen en struiken geven een habitat aan kostbare vogels en insecten. Belangrijk dus dat ook bedrijven zich inzetten voor het klimaat. Anders gaan deze wonderen de wereld straks uit…”