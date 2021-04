Breda fietst voor kinderen zonder fiets: ‘Onbetaalbare luxe voor deze gezinnen’

BREDA - Vanaf 5 april kan iedere Bredanaar meefietsen voor het goede doel. Met jouw fietskilometers help je Bredase kinderen die dit nodig hebben aan een fiets. Iedere gezamenlijke 100.000 fietskilometers leveren twintig fietsen op.

In Breda groeien ruim 3200 kinderen van 4 to 17 jaar en 695 kinderen van nul tot vier jaar op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Een fiets is dan vaak een onbetaalbare luxe voor deze gezinnen. Daarom zet de gemeente zich samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur, Wielervereniging Breda en verschillende fietsenmakers in om deze kinderen aan een fiets te helpen.

Bredanaars kunnen sinds afgelopen maandag een app installeren die iedere afgelegde kilometer op de fiets registreert. Wanneer Bredanaars in totaal 100.000 kilometer bij elkaar fietsen, delen de deelnemende organisaties twintig fietsen uit aan Bredase kinderen die zich geen fiets kunnen veroorloven. De actie loopt door tot een maximum van 100 fietsen, omgerekend zijn dat 500.000 afgelegde fietskilometers.

Daan Quaars, wethouder mobiliteit, vindt het belangrijk dat kinderen vroeg leren fietsen. “Er zijn in Breda nog steeds kinderen die geen fiets hebben. Het is goed voor de ontwikkeling om zelfstandig op de fiets naar een vriendje, vriendinnetje of naar school te gaan”, legt uit uit. “Bovendien zorgt het ervoor dat kinderen zich later ook veiliger voelen in het verkeer. Dus download de app en laten we samen die kilometers bij elkaar fietsen voor, zodat we zoveel mogelijk kinderen blij kunnen maken met een fiets!”

De app

De Ring-Ring app is gratis te downloaden voor je iPhone of Android. Iedereen die de app heeft geïnstalleerd, een account heeft aangemaakt en is ingelogd, doet automatisch mee in de groep ‘Breda Fietst voor Breda’. Iedere keer als je dan de fiets pakt, bijvoorbeeld om naar je werk, de supermarkt of de binnenstad te gaan, worden jouw gefietste kilometers geregistreerd. Zo help je gezamenlijk om het doel te bereiken.

In de app worden geen persoonsgegevens bewaard, maar de ritten laten de gemeente wel zien hoe de fietsers fietsen. Dat is in het kader van een onderzoek dat de gemeente uitvoert samen met BUAS. Van elke gereden rit worden de eerste en laatste 100 meter verwijderd, zodat er niet kan worden herleid waar mensen wonen.

