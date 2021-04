Bredase band hoort eigen muziek ineens in GTST: ‘Ik dacht dat het een grap was’

BREDA - Toen Tom Gudde een appje kreeg waarin iemand hem vertelde dat zijn muziek te horen was in GTST, dacht hij eigenlijk dat iemand een verlate 1 april grap met hem uithaalde. Maar niets bleek minder waar. Het nummer If Only van Little Symphonies was te horen in de aflevering van maandagavond. “We vinden het allemaal heel grappig”, vertelt Tom.

Zelf is Tom Gudde geen fan van GTST. En dat geldt ook voor de andere drie bandleden van Little Symphonies. Daardoor duurde het even voor ze doorhadden dat hun nummer te horen was in de aflevering van afgelopen maandag. “We hoorden het via een collega van onze bassist Jorie. Die heeft ons ooit live horen spelen en herkende het nummer.”

Grap

Toen Tom een appje kreeg dat de muziek van Little Symphonies in de populaire soapserie zat, geloofde hij het in eerste instantie niet. “Het is net 1 april geweest. Ik dacht gewoon dat het een late grap was.” Maar dat was niet het geval. Het nummer was écht in de aflevering opgenomen. En dat betekent dat de zo’n 800.000 kijkers van de soap het nummer allemaal gehoord hebben. “Het is toch een vorm van erkenning, dus dat is altijd leuk”, aldus Tom.

Hoe GTST bij hun nummer terecht is gekomen, is voor Tom en zijn bandleden een groot raadsel. En ondanks het feit dat ze de erkenning leuk vinden, willen ze wel even benoemen dat de soep qua thematiek de plank wel missloeg. “Het nummer gaat over Maxim’s dagdromen, waarbij hij af en toe weer teruggaat naar zeeland, waar hij ooit met z’n moeder woonde. En dat wetende maakt de scene die over relaties gaat een beetje raar.”

De scene terugkijken doe je hier. De muziek van Little Symphonies hoor je bij 16 minuten.