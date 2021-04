Sneeuwbuien, hevige regen en hagel teisteren Breda

BREDA - Het weer is vandaag extreem wispelturig in Breda. Blauwe luchten met zon worden in rap tempo afgewisseld door regen, sneeuw en hagel. Tijdelijk zorgt dat af en toe voor een wit laagje op daken en straten. Maar de al krachtige aprilzon laat de winterse neerslag echter snel weer smelten.



Met een stevige noordwestelijke wind is zeer koude lucht rechtstreeks uit de Poolstreken naar onze omgeving gevoerd. Het is op deze dinsdag dan ook zeer koud voor april. De temperatuur stijgt naar maximaal 5 of 6 graden en in combinatie met een gure noordwestenwind is het ook voor het gevoel zeer koud. Een dikke winterjas, maar ook een muts en handschoenen zijn aan te raden als je een tijdje buiten bent. Temperaturen van 11 tot 14 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar.



Het weerbeeld laat een mix zien van felle opklaringen en stevige winterse buien met hagel, natte sneeuw, onweer en windstoten tot 75 km/uur. Aan zee zijn zware windstoten tot 85 km/uur mogelijk. Als de buien samenklonteren of elkaar in rap tempo opvolgen kan het tijdelijk wit worden. De gure noordwestenwind maakt het beeld compleet en is vrij krachtig.



Komende nacht sneeuw

Vanavond zijn er minder winterse buien en zijn er droge perioden met opklaringen. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt. Komende nacht raakt het snel weer bewolkt en vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen en (natte) sneeuw over het land. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het wit worden, maar ook elders kan de sneeuw enige tijd blijven liggen.

Woensdag is het nog steeds guur lenteweer met enkele regen- en hagelbuien. De kans op natte sneeuw neemt geleidelijk af en ook de eventueel gevallen sneeuw verdwijnt weer snel. Geregeld schijnt ook de zon en er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige noordwestenwind. Het blijft koud met 6 of 7 graden.