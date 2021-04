Het is wandel-tijdens-je-werkdag: Vijf korte routes door Breda

BREDA - Het is vandaag wandel-tijdens-je-werkdag. Werk je op kantoor of toch thuis? Ga dan in je middagpauze eens een rondje lopen! Lopen is goed voor zowel je fysieke als mentale gezondheid. Ook kun je je na een blokje om vaak beter controleren. Hieronder vind je vijf korte routes door de stad.

Kunstroute door het centrum

Woon je in de binnenstad van Breda? Dan is het misschien een idee om tijdens je lunchpauze een rondje centrum te doen. Tijdens de wandeling kom je veel kunst tegen. Modern, klassiek, in steen of brons. De lengte van de centrumroute is 3,6 kilometer.

Spoorroute

Start bij het station en wandel via de Spoorstraat richting de Academiesingel. Wandel onder het spoor door op de Belcrumweg en spot daar de Blind Walls van Ben Eine. Net na spoorovergang vind je aan je rechterhand het Spoorpark, dat achter het Gerechtsgebouw ligt. Wandel hier doorheen en vervolg je route langs de Stationslaan. Kies ervoor om via de Terheijdense weg weer terug te lopen, of maak een extra lus door de Stationslaan uit te lopen en rechts af te slaan bij de Doornboslaan en vervolgens via de Ceresstraat terug naar het station te lopen. De korte spoorroute is 2,3 kilometer, de lange 3,6.

Langs de singels

Wil je een kleine stadswandeling doen? Volg dan de singels! Begin bij stadspark Valkenberg en volg de de Academiesingel. Vervolg je weg via de Tramsingel, Weerijsingel, Vredenburchsingel en de Chassésingel. Via de Wilhelminasingel en de Oranjesingel kom je weer uit bij het Valkenberg park. Een mooi rondje en onderweg kom je verschillende historische bezienswaardigheden en Blind Walls tegen. De route is 5,6 kilometer lang.

Het Zaartpark

Het Zaartpark is een wandelpark in het beekdal van de Aa of Weerijs. Het is een van de meest natuurlijke en natuur-rijke parken van Breda. Planten en dieren kunnen langs dit park vanuit het Mastbos en het stroomgebied van de Aa of Weerijs de stad en het gebied noordelijk van de stad bereiken en andersom. Het beekdal hier is een ecologische verbindingszone en tegelijk bufferzone tussen stad en landelijke omgeving. Dit park is perfect om even een half uurtje doorheen te wandelen!

Blind Walls

Wil je tijdens je wandeling ook nog wat zien? Doe dan een van de Blind Walls wandelingen of stippel er zelf eentje uit. Je kunt hem zo lang maken als je zelf wil! Tip: ga zeker naar parkeerplaats Mols, want daar vind je er een heleboel! Kijk voor de routes op de website van Blind Walls.