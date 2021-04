Breda krijgt er 20 ligplaatsen in de singel bij: ‘We willen de wachtlijst in beweging brengen’

BREDA - Breda krijgt er 20 nieuwe ligplaatsen bij ter hoogte van de Michiel de Ruyterstraat. Het gaat om het gedeelte tussen de Boeimeersingel en het Van Almondepad. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de vraag naar ligplaatsen. Daarmee stijgt het totaal aantal ligplaatsen naar 320.

“Varen met je bootje over de Bredase singels is super populair. De belangstelling voor ligplaatsen is al jaren heel groot”, aldus wethouder Greetje Bos. “Daarom willen we de wachtlijst in beweging krijgen. Met deze extra 20 plekken kunnen we 20 wachtenden blij maken. Nu bereiden we de volgende stap voor: we gaan stoppen met vergunningen voor onbepaalde tijd. Zo kunnen meer mensen in aanmerking komen voor een ligplaats.”

Samen met Waterschap Brabantse Delta heeft de gemeente Breda mogelijke uitbreidingsplekken in kaart gebracht. Het water langs de Michiel de Ruyterstraat biedt voldoende ruimte.

De gemeente publiceert een zogenaamd Aanwijzingsbesluit waarin de 20 ligplaatsen op deze locatie formeel worden vastgelegd. Daarop geldt een bezwarentermijn van 6 weken. Als het besluit onherroepelijk is, verleent de gemeente de vergunningen aan de eerste 20 wachtenden op de wachtlijst. Dan is ook duidelijk hoeveel jaar de vergunningen geldig zijn.



Foto: Wesley van der Linde

Grote wachtlijst

Met mooi weer met je eigen bootje over de Singels varen. Het is voor veel Bredanaars een droom. Maar aan ligplaatsen is een groot tekort. Er staan maar liefst 400 mensen op de wachtlijst (cijfers december 2019), die als het aantal ligplaatsen niet wordt uitgebreid maar liefst 10 jaar zullen moeten wachten. Daarom werken Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda aan een plan om meer ligplaatsen te realiseren. De twintig nieuwe ligplaatsen die nu gerealiseerd worden horen bij dit plan.

Er wordt gehandhaafd op het gebruik van de ligplaatsen. Zo werd er in de zomer van 2019 een opschoonactie gehouden. Alle ligplaatshouders die niet aan de vergunningsvoorwaarden voldeden, werden aangeschreven. En dat had als gevolg dat enkele vergunningen werden ingetrokken, waardoor er weer ruimte kwam voor mensen van de wachtlijst. In totaal is 97 procent van alle ligplaatsen bezet. 3 procent wordt bewust leeg gehouden voor wanneer er bijvoorbeeld onderhoud moet worden uitgevoerd. Dan hebben de boten een plek om naar uit te wijken.