Van 2-kamerappartement tot penthouse: 39 luxe appartementen Consun I in verkoop

BREDA - Met Consun I verrijst er eind 2022 een nieuwbouwproject op de plaats van het voormalige hoofdkantoor van de SuikerUnie. Op het terrein zullen 39 luxe appartementen komen. Deze gaan vandaag officieel in de verkoop.

De verkoop van de 39 luxe appartementen van Consun I gaan vandaag in de verkoop. De presale van Consun I is momenteel al in volle gang. “We hebben inmiddels al veel enthousiaste reacties mogen ontvangen.” Vandaag gaan de 39 exclusieve appartementen officieel in de verkoop. “Vanaf vandaag is ook de volledige verkoopdocumentatie beschikbaar op de website.” Kandidaten met een volledig ingevulde voorinschrijving krijgen voorrang bij de start van de verkoop.

Consun I

Cosun I biedt plaats aan 39 luxe koopappartementen verdeeld over 5 woonlagen. De woonoppervlaktes variëren tussen de 75 tot 165 vierkante meter. De hoge plafonds (maar liefst 3,5 meter) en grote puien zorgen dat het licht zich prachtig verspreidt over de ruimtes. De meeste woningen beschikken daarnaast over een royale buitenruimte. De prijzen variëren tussen de 350.000 en 660.000 euro.



Foto: Consun Park

Thuis in de Stad

Op de plek waar vroeger het hoofdkantoor van de SuikerUnie bevond, verrijst straks een compleet nieuwe woonlocatie: Cosun Park. Consun I is onderdeel van het Consun Park. In totaal komen er op het park 220 luxe koop- en huurappartementen. Er is ook ambitie om dit aantal uit te breiden naar 265 woningen. Consun Park is voorzien van luxueuze buitenruimtes, extra hoge verdiepingsvloeren en grote raampartijen. Vanaf Consun I heb je uitzicht over de binnenstad van Breda.

In het derde kwartaal van 2021 start de bouw van Consun I. De oplevering van het complex wordt in het vierde kwartaal van 2022 verwacht.