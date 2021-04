Breda kiest voortaan voor kurk in plaats van rubber korrels bij kunstgrasvelden

BREDA - Breda gaat voortaan de kunstgrasvelden instrooien met kurk in plaats van rubber korrels. Het gaat op de lange termijn om zestien kunstgrasvelden.

De gemeente Breda beschikt over zestien kunstgrasvelden. Deze worden verhuurd aan sportverenigingen, scholen en derden. De toplaag van vier van deze kunstgrasvelden is aan vervanging toe. Bij de aanleg van deze velden is destijds voor SBR-rubber gekozen. “Deze bleek toen het enige toegepaste en goedgekeurde opvullingsmateriaal te zijn”, zegt wethouder Quaars. Het gebruik van kurk voor de kunstgrasvelden is duurder dan het huidige rubber. De extra kosten kunnen volgens de wethouder binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.

Kurk in plaats van rubber

Op basis van resultaten uit recente onderzoeken is besloten dat er geen gebruik meer gemaakt mag worden van het rubberen opvulmateriaal. Met een overgangsperiode tot 1 januari 2028 wordt verwacht dat de huidige renovatie niet meer plaats kan vinden en daarom kiest de gemeente ervoor om de kunstgrasvelden die nu aan vervanging toe zijn in te strooien met kurk.

Vragen

Het CDA heeft als reactie op de brief van Quaars een aantal vragen opgesteld. Zo vragen zij zich af wat er gebeurt met de gemeentelijke kunstgrasvelden die in de periode januari 2020 tot heden opgeknapt zijn met rubber korrels. En wat de consequenties zijn voor verenigingen die zelf velden met rubber korrels in bezit hebben.