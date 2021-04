Agent Lars heeft na mislukt MAFS avontuur nu toch de liefde gevonden

BREDA - Agent Lars die bekend werd van zijn deelname aan Married At First Sight heeft zijn volgers vandaag verblijd met vrolijk nieuws. Ondanks dat zijn huwelijk in het programma helaas uitliep op een scheiding, heeft de Bredanaar nu toch de liefde gevonden. Hij heeft een relatie met een Bredase kleuterlerares.

In het afgelopen seizoen van Married At First Sight hebben Bredanaars het avontuur van agent Lars op de voet kunnen volgen. In het programma was te zien hoe de Bredase agent werd gekoppeld aan Lizzy. Het stel trouwde en de eerste periode verliep het huwelijk enorm goed. Maar later kwamen er toch barstjes in de relatie van de twee. Die werden zo groot, dat in de slotaflevering duidelijk werd dat Lars en Lizzy ervoor kozen om niet getrouwd te blijven.

De Bredase agent eindigde dus als single na het avontuur op RTL. Maar inmiddels is hij toch van de markt, laat hij vanochtend op Instagram weten. "De vraag is veel gesteld, het antwoord in het midden gebleven, maar hoe mooi is het om nu te kunnen vertellen dat ik mijn perfecte match gevonden heb. Zo voelt ècht verliefd zijn", schrijft Lars trots. Hij vond de liefde tijdens een werkbezoek aan een basisschool, waar hij in contact kwam met een kleuterjuffrouw die hij 'stiekem wel erg leuk vond'.

Volgens Lars was het heerlijk om zonder camera's elkaar beter te leren kennen. "Weer normaal en zonder druk van camera’s, zonder experts en zonder verplichtingen je eigen gevoel en het gevoel voor elkaar ontdekken. Goede gesprekken, spontane avonden, lekkere wijn, samen jezelf zijn, leuke stadswandelingen en stickers naar elkaar sturen. Leuke vrienden en familie leren kennen en vooral samen genieten! Een volwassen, mooie en intelligente vrouw vol energie, die even slechte grappen maakt als ik, in dezelfde versnelling staat en ook nog eens op loopafstand in de mooiste stad van Nederland woont! Wat wil ik nog meer?"