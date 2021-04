Komt de beste trouwfoto van 2021 uit de Bommel in Breda?

BREDA - Patricia van Dun- van Gool is voor het tweede jaar op rij genomineerd voor een Bruidsfoto Award. Vorig jaar greep ze in de categorie Emotie nog naast de prijs. Maar dit jaar hoopt ze met een bijzondere foto uit het Bredase café de Bommel de prijs in de categorie ceremonie wél binnen te slepen. “Maar dat mijn foto door de jury is genomineerd is al een bijzonder mooi compliment.”

Het is een bijzondere foto. Twee kinderen genieten met volle teugen van de bruiloft van hun ouders. Lachend zitten ze met de BABS op het podium van de Bommel, terwijl het kersverse echtpaar op de achtergrond trots toekijkt. Toen Patricia van Dun- Van Gool wist toen ze het tafereel vastlegde met haar camera al meteen dat het ‘een pareltje’ zou zijn, vertelt ze. En met die foto uit 2019 is ze nu genomineerd voor de Bruidsfoto Award 2021.

Categorie

De foto van Patricia is genomineerd in de categorie ‘ceremonie’ door een jury bestaande uit vijf leden. “Ik ben dolblij dat mijn foto door de jury is genomineerd”, vertelt ze. De verkiezing ‘Bruidsfoto Award’ heeft als doel om de nieuwste bruidsfototrends te laten zien en bruidsparen kennis te laten maken met professionele bruidsfotografen. Normaal moeten de foto’s uit het afgelopen jaar komen. Maar dit jaar heeft de organisatie daar een aanpassing in gemaakt, en mochten fotografen ook eerder gemaakte foto’s aanleveren.

Café de Bommel

Patricia van Dun-van Gool, bekend als Patricia Fotografeert, kan zich het moment van de foto nog goed herinneren. “Bruidspaar Arend en Miriam stapten in het huwelijksbootje in hun favoriete kroeg: De Bommel. De kroeg was gewoon open op dat moment, daardoor was het echt een heel bijzondere bruiloft. Een van de barmannen, die ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is, trouwde hen. Ik legde het moment vast dat hij met de kinderen sprak.”

Momenten met emotie

Patricia is een echte Bredase en omschrijft zich als een fotograaf die van momenten met emotie houdt. “Ik vind het bijzonder om een moment vast te kunnen leggen waar emotie vanaf straalt en die je ook weer bij dat moment terugbrengt. Ook als je er niet op het moment zelf bij bent geweest vind ik dat je de emotie moet kunnen voelen.” Dat is volgens haar met de foto in Café de Bommel gelukt.

Vorig jaar deed Van Dun-van Gool ook mee aan de Bruidsfoto Award en was ze genomineerd in de categorie ‘emotie’. “Ik had toen helaas niet gewonnen, maar wel enorm veel positiviteit gehaald uit de stemperiode. Het is juist mooi om in deze tijd terug te kijken naar bijzondere momenten en hiervan te genieten.”

Je kunt stemmen op je favoriete foto tot en met 13 augustus. In september wordt de winnaar bekendgemaakt. Stemmen kan via: https://www.bruidsfotoaward.nl/stemmen/publiek/getting-ready/