NAC - Jong FC Utrecht met twee uur vervroegd

BREDA - Aanstaande vrijdag neemt NAC het op tegen Jong FC Utrecht. Aanvankelijk zou deze wedstrijd om 20:00 uur gespeeld worden en alleen te zien zijn via ESPN.nl of de ESPN-app. De wedstrijd is verplaatst naar 18:00, zodat hij uitgezonden kan worden op ESPN 1.

Een aantal weken geleden gaf Mattijs Manders al aan dat NAC er zorg voor draagt dat alle wedstrijden uit de vierde periode live te volgen zijn via ESPN. Mattijs Manders: “Wanneer blijkt dat onze wedstrijd niet geselecteerd wordt, zullen wij extra kosten maken om ervoor te zorgen dat de wedstrijd alsnog live te bekijken is.”

Aanstaande vrijdag is NAC – Jong Utrecht dus vanaf 18:00 uur live te volgen via ESPN 1.