De deur op een kier: Mezz mag met 100 bezoekers per dag gaan testen

BREDA - De Mezz mag de deuren nog niet wagenwijd opengooien. Maar tijdens drie testdagen zal de deur wel weer op een kier mogen. Het poppodium gaat op drie dagen testen met zo’n 100 bezoekers per dag.

MEZZ zet haar deuren op 25, 26 en 27 april open voor de pilot ‘sneltesten in cultuur’. Tijdens deze pilot wordt ervaring opgedaan met de (snel)testinfrastructuur. De uitkomst is een belangrijk instrument om het maatschappelijk leven weer op gang te brengen zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is.

Met een bijzonder programma ontvangt Mezz zo’n 100 bezoekers per dag in een veilige omgeving. Namen die al door de Mezz zijn vastgelegd zijn onder andere Altin Gün, Douwe Bob en Blaudzun. Tickets zijn te koop via de website van de Mezz.

Oefening met sneltesten

Van 9 april tot en met 27 april wordt er bij verschillende culturele instellingen getest met sneltesten in de cultuur van musea, monumenten tot theaters en podia. De hele oefening van sneltesten in april wordt gezien als middel om open te gaan zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is.

Tijdens de pilot laten bezoekers van culturele instellingen zich maximaal 40 uur voorafgaand aan hun bezoek testen in een selectie aan COVID-snelteststraten. De kosten voor de sneltesten worden betaald door de overheid. Ook gevaccineerde kunnen meedoen aan de pilot, maar moeten wel een negatief snel-testbewijs kunnen overhandigen voor toegang. De gehele evenementen kalender met alle pilots is te zien op de website van de Rijksoverheid.