Paul Depla officieel beëdigd voor tweede termijn als burgemeester van Breda

BREDA - Burgemeester Paul Depla is vandaag door Ina Adema, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, officieel beëdigd voor de tweede termijn als burgemeester van Breda. Daarmee blijft Depla ook de komende zes jaar burgemeester van de stad. "Bijzonder en eervol moment!"

Eind 2020 werd bekend dat Depla ook een tweede termijn aan mag blijven als burgemeester van de stad. Hij kreeg dit te horen tijdens het openbare deel van een raadsvergadering. Hij dankte destijds de gemeenteraad in het in hem gestelde vertrouwen: “Ontzettend blij ben ik met dit besluit van de gemeenteraad. De afgelopen 6 jaren zijn voor mijn gevoel echt voorbij gevlogen. Ik heb me in die periode met veel energie, plezier en toewijding ingezet voor deze prachtige stad. En ik wil daar ook graag mee doorgaan. Het doet me goed dat de raad me daarin haar vertrouwen geeft. Er liggen voor Breda nog een aantal mooie kansen en uitdagingen op stapel waar ik als burgemeester graag mijn bijdrage aan wil leveren. Ik denk dan aan ontwikkelingen die veel gaan betekenen voor het Breda van de toekomst zoals bijvoorbeeld het uitwerken van ‘Verbeter Breda’, en de inrichting van het CSM-terrein. Maar ook aan de uitdaging om de inwoners, bedrijven en organisaties in Breda op een goede manier uit de Corona-crisis te laten komen. De kracht van Breda zit hem in het ‘Samen’, in Grenzeloos, Groen en Gastvrij. Met volle energie en betrokkenheid wil ik de komende jaren verder werken aan het voelbaar en zichtbaar maken van deze pijlers. Samen met het College, de Gemeenteraad, de ambtelijke organisatie maar vooral ook met degenen die Breda maken tot wat ze is; de bewoners, ondernemers en organisaties in de stad en alle dorpen en wijken.”

Benoeming

Paul Depla werd op 16 maart 2015 benoemd als burgemeester van Breda. Hij is daarmee de opvolger van Peter van der Velden. Van der Velden was tien jaar de burgemeester van de stad.