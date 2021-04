1000 cultuurliefhebbers kunnen dit weekend weer een bezoekje brengen aan de Grote Kerk

BREDA - Naast de Mezz, het Holland Casino en het Chassé Theater, opent ook de Grote Kerk dit weekend even haar deuren. In totaal mogen 1000 bezoekers, verdeeld over twee dagen, een bezoek brengen aan de kerk. Deze korte heropening is een pilot van de overheid.

Heb jij de cultuur gemist? Dan krijg je dit weekend de kans om een bezoekje te brengen aan de Grote Kerk. De kerk opent op 10 en 11 april de deuren voor publiek. Tijdens deze pilot wordt ervaring opgedaan met de (snel)testinfrastructuur. De uitkomst van deze pilot is een belangrijk instrument om het maatschappelijke leven weer op gang te brengen.

Hoe werkt het?

Wil je een bezoekje brengen aan de Grote Kerk? Reserveer dan je gratis ticket via de website. Nadat je hebt gereserveerd plan je een gratis sneltest in de buurt. Met een negatief testbewijs dat maximaal 40 uur oud is, mag je de kerk in. 10 april zijn er 600 bezoekers welkom, 11 april zijn dit er 400.