Herdenkingsbankje zal Boeimeer voor altijd aan doodgestoken Megan herinneren

BREDA - Bij het voetbalveldje aan de Langedijk zal ter nagedachtenis aan de doodgestoken Megan een herdenkingsbankje worden geplaatst. Burgemeester Paul Depla zal dit bankje op zaterdag 24 april onthullen. Het bankje is een initiatief van de wijkraad Boeimeer.

Ter nagedachtenis aan Megan zal er op 24 april een bankje geplaatst worden bij het voetbalveldje aan de Langedijk. Dit gebeurt op initiatief van de wijkraad. “Dit mooie gebaar kunnen we natuurlijk niet zomaar laten gaan. Daarom willen wij mededelen dat iedereen welkom is om bij deze mooie gebeurtenis aanwezig te zijn. Onze gedachten gaan uit naar Megan”, laat de wijkraad op de website weten. Burgemeester Depla zal bovendien aanwezig zijn om het bankje officieel te onthullen.

De 15-jarige Megan werd op 19 augustus 2019 doodgestoken in de woning van haar moeder aan de Bilderdijkstraat. De rechter deed woensdag 27 januari uitspraak in de zaak. De 17-jarige verdachte kreeg 2 jaar celstraf en jeugd-tbs opgelegd. Dat is de maximale straf voor een minderjarige verdacht. De rechtbank achtte bewezen dat 17-jarige verdachte Megan van het leven heeft beroofd. Het verweer van de verdachte, dat hij in noodweer zou hebben gehandeld, klopt volgens de rechtbank niet.