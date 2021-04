Blijdschap bij opening van vernieuwd schoolplein KBS John F. Kennedy

BREDA - Bij basisschool John F Kennedy in de Hoge Vucht was het vanochtend feest. Daar werd het compleet vernieuwde schoolplein geopend. Met een nieuwe glijbaan, klimrekken en een voetbalcorner kan het schoolplein er weer jaren tegenaan.

Vanochtend werd het nieuwe schoolplein officieel geopend. De linten werden doorgeknipt, waarna de kinderen eindelijk konden gaan spelen. Het schoolplein heeft onder andere een nieuwe glijbaan, klimrekken, een zandbak en een voetbalcorner.

De 11-jarige Koumba was namens ChaTime aanwezig om verslag te doen van de opening. Zij is net als juf Mariska enorm trots op het vernieuwde plein van haar school. “Het is geweldig, want heb je het schoolplein eerst gezien?”, vertelt ze. “Deze super plek op het plein draagt bij aan veel speelplezier, want bewegen en spelen is leuk, gezond en je bent lekker in de frisse lucht. Het plein scoort gewoon een 10!”

Het nieuwe schoolplein heeft nog geen naam. Daarover mogen de leerlingen van de school nog meedenken.