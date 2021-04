Dag na verwoestende brand halen vrienden duizenden euro’s op voor slachtoffer

BREDA - De bewoners van het gloednieuwe City Twin zijn donderdagavond flink opgeschrikt door de hevige brand die woedde in één van de appartementen. Bewoonster Thea woont recht onder het getroffen appartement, en is nog maar amper van de schrik bekomen. Via een inzamelingsactie haalden zowel bewoners van het complex als de vrienden van het slachtoffer al duizenden euro’s voor hem op.

Thea was donderdagavond thuis met haar vriend toen het brandalarm in het gebouw afging. “Dat gebeurt wel vaker, dus we keken er niet meteen echt van op.” Deze keer bleef het alarm echter wel erg lang afgaan. En toen zij vervolgens een vreemde knal hoorde vanuit het appartement boven zich, besloten ze polshoogte te gaan nemen. “We deden het raam open om naar boven te kijken. Iemand op straat riep toen naar ons: Er is brand boven jullie!”

Thea en haar vriend kwamen meteen in actie. Thea rende naar boven en begonnen overal op de deuren te bonzen, terwijl haar vriend de brandweer belde. “Ik heb als een gek staan schreeuwen dat er brand was, en dat iedereen weg moest komen.” Bovenlangs de deur van het betreffende appartement zag het tweetal ondertussen zwarte rook naar buiten komen. “Ik besloot helemaal naar boven te rennen, naar de 9e verdieping. Daar wilde ik ook iedereen waarschuwen. Gelukkig waren er toen steeds meer mensen gealarmeerd. Zij kwamen allemaal naar buiten.” Toen Thea weer terug op de verdieping van de brand was, zag ze dat de brandweer al bezig was om de deur open te breken. “Ik ben enorm blij dat zij er zo snel waren.”

Uitgebrand

Het appartement van het slachtoffer was niet meer te redden. Dat is helemaal uitgebrand. Verder kwamen de bewoners van het complex er relatief goed vanaf. “Ik ben enorm blij dat het nieuwbouw is. Daardoor is de brand het appartement bijna niet uitgekomen. Natuurlijk is de gang helemaal zwart, en hebben wij wel wat schade aan de ramen en het balkon. Maar het had allemaal veel erger af kunnen lopen. Dat besef ik me maar al te goed.”

Jurgen is het slachtoffer van de brand. Hij woonde pas net in het complex en is door de verwoestende vlammen al zijn spullen kwijt. “Dat raakt me enorm. Ik wist gisterenavond al meteen dat ik iets voor hem wilde doen. Daarom ben ik vandaag een inzamelingsactie begonnen.” In de WhatsApp groep van het complex heeft ze een betaalverzoek gedeeld. Binnen een paar uur doneerden bewoners van het complex al honderden euro’s voor de getroffen jongen. En zij zijn niet de enigen. Ook de vriendengroep van Jurgen heeft een gofundme-pagina opgestart. “Dat vind ik echt super. Ik ga op die pagina al ons ingezamelde geld doneren. Die steun kan Jurgen enorm goed gebruiken. Hij is echt alles kwijt.”

Bekomen

Zelf moet Thea nog wel even bekomen van de hele situatie. “Ik merk dat ik zelf door alle adrenaline de schok nog niet helemaal voel, maar dat gaat de komende dagen nog wel komen. Ik ben ook erg geschrokken van het feit dat veel buren van Jurgen het brandalarm niet hadden gehoord. Daarover ga ik nog wel contact opnemen met de verhuurder. Maar uiteindelijk mogen we denk ik heel blij zijn met de afloop, want het had allemaal veel erger kunnen zijn.”

Doneren kan via deze site.