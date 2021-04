Girls Soccer Academy brengt meidenvoetbal naar een hoger niveau

BREDA - Voor jonge meiden uit Breda betekent op hoog niveau willen voetballen meestal dat ze in een jongenselftal moeten spelen. Daar brengt BSV Boeimeer komend seizoen verandering in. De club start met een Girls Soccer Academy gericht op meiden tussen de 13 en 16 jaar. Aan actieve werving voor die academy doet de club niet. Zij geloven dat hun goede verhaal en professionele aanpak genoeg is om meiden en hun ouders te overtuigen. En met succes. De eerste selectietrainingen zijn al achter de rug, en de lijst met speelsters vult zich gestaag.

Bij de vele voetbalverenigingen in Breda lopen genoeg meiden rond die ervan dromen om later prof te worden. Maar een plek om zich verder te ontwikkelen tussen andere getalenteerde meiden, die is er in de regio Breda niet echt volgens Boeimeer voorzitter Richard Breedijk. Daarom start Boeimeer komend seizoen met de GSA: De Girls Soccer Academy. “Met de academy willen we meiden een plek bieden om de volgende stap te zetten naar een hoger niveau.” De academy zal bestaan uit minimaal drie trainingen per week, en intensieve begeleiding en krachttrainingen vanuit Fysiomore. De trainingen zullen onder leiding van een gediplomeerd trainer staan, en ook Robert Maaskant heeft zich als adviseur en ambassadeur al aan de academy verbonden.

De eerste selectietrainingen zitten er al op, en er staan inmiddels voldoende enthousiaste meiden tussen de 13 en 16 jaar op de lijst om begin volgend seizoen daadwerkelijk van start te gaan. Een deel daarvan komt uit Breda, maar er zijn ook meiden bij uit de wijde omgeving. “Dat toont wel aan dat er echt behoefte is aan een plek voor getalenteerde meiden om op een hoger niveau te spelen.” De academy zal bestaan uit een O17 en mogelijk ook een O15. De MO17 stroomt in in de hoofdklasse en heeft als doel zo snel mogelijk op divisie niveau te spelen. De eventuele MO15 zal in een jongenscompetitie instromen.

Komende maanden staan er nog zo’n vijf selectietrainingen op de planning, waarvoor meiden zich nog steeds kunnen aanmelden. Voor de doorstroom binnen de club zelf is de academy ook goed. Een paar jaar geleden is er bij Boeimeer namelijk een enthousiast vrouwen 1 elftal opgericht. “Voor ons vrouwenelftal zou het mooi zijn als er weer nieuwe enthousiaste meiden doorstromen. Maar dat is geen doel opzich. Het gaat ons om de ontwikkeling van de individuele speelsters. We willen hen de mogelijkheid geven om alles eruit te halen wat erin zit.”

Meiden

Yelina (13) en Elisabeth (15) kunnen niet wachten tot de Girls Soccer Academy van start gaat. Zij willen graag met andere meiden op hoog niveau voetballen en hebben zich al aangemeld. De 15-jarige Eva gaat niet met hun mee, want zij is vorige maand bij Boeimeer gescout door Feyenoord. Vanaf volgend seizoen gaat Eva vier keer per week vanuit Breda naar Rotterdam om daar verder te werken aan het bereiken haar doel: Profvoetballer worden. Om zover te komen heeft Eva de afgelopen jaren regelmatig tussen de jongens gevoetbald. En dat herkennen ook Yelina (13) en Elisabeth (15).

“Ik stel heel hoge eisen aan mezelf, en dan speel ik liever bij de jongens omdat de kwaliteiten daar hoger zijn. Daar kan ik meer van leren”, vertelt Yelina. “Maar jammer is dat wel, want het lijkt me heel leuk om op hoger niveau met meiden te kunnen spelen.” Daarom hebben Yelina en Elisabeth zich allebei aangemeld voor de Girls Soccer Academy. Ze kijken enorm uit naar de start van de academy komend seizoen. “Ik heb vroeger wel met meiden gevoetbald, maar daar vond ik het niveau te laag. Daarom speel ik nu tussen jongens, maar daar ervoor ik wel meer druk”, vertelt Elisabeth. “Je hebt dan toch het gevoel dat iedereen naar je kijkt. Ik heb er heel veel zin in om met alleen maar meiden te trainen en spelen én uitdaging te hebben.”

Yelina en Elisabeth komen allebei uit Breda, dus kunnen gemakkelijk naar de trainingen op Heksenwiel komen. Maar dat geldt niet voor alle speelsters die meedoen aan de selectie. Zo heeft ook de 14-jarige Anouk uit Bergen op Zoom zich aangemeld. “Mijn droom is om bij een club als Feyenoord terecht te komen. Dat gaat me niet lukken bij de clubs uit mijn buurt, omdat ze niet zijn uitgerust om op een hoger niveau te gaan spelen. Ik denk dat ik bij Boeimeer een stap in de goede richting kan zetten, dus die uitdaging ga ik heel graag aan.”