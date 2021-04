Op de werkvloer bij ICT’er Ralf: ‘Het vooroordeel dat alle ICT’ers nerds zijn, klopt niet’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: ICT’er Ralf Mens (33)

Ralf Mens is inmiddels alweer meer dan tien jaar werkzaam bij Raffel. Raffel is een telecomprovider voor de zakelijk markt, uit Breda. Het bedrijf levert aan MKB. Het belangrijkste product van Raffel is telefonie, maar het bedrijft levert ook internet- en cloudoplossingen.



Hoe ziet een normale werkdag eruit binnen jullie bedrijf?

“We hebben een verkoopteam en we hebben een servicedesk. De verkopers houden zich bezig met het relatiebeheer en de verkoop aan nieuwe klanten. Dit doen zij via de website en mond-op-mond in de regio. De servicedesk ondersteunt klanten met allerlei vragen over telefonie, internet, ICT-problemen enzovoorts.





Wat vind je het minst leuke deel van jouw beroep?

“Wij zijn een kleine zelfstandige club. Dat is ergens heel fijn, maar dat betekent ook dat je het met z’n allen moet doen. De teamspirit is groot, maar omdat we zo’n klein team zijn kan het soms ook wel heel druk zijn. Van onze techneuten verwachten wij dat zij de verantwoordelijkheid nemen. Onze klanten hangen 24/7 aan hen. Maar we draaien beschikbaarheidsdiensten, dus niet iedereen hoeft continue bereikbaar te zijn.”





En wat is volgens jou het allerleukste aan het vak?

“Wij doen alles zelfstandig, dus we zijn onafhankelijk. Daardoor kunnen we heel snel innoveren. Wij kunnen hierdoor ook meedenken met de klant. Als zij bijzondere wensen hebben, dan proberen wij daar op in te spelen. Dat is technisch heel uitdagend.”

“Wat het werk bij ons heel uitdagend, en dus ook leuk, maakt, is dat wij eigenlijk alle diensten die wij leveren zelf bouwen en onderhouden. Je kunt meebouwen en ontwikkelen aan producten. Dat kan op allerlei gebieden; van het programmeren tot aan het bouwen van de infrastructuur. Dat is een groot verschil ten opzichte van andere bedrijven. Bij ons zijn de werkzaamheden heel divers en dat vind ik leuk.”





Zijn er vooroordelen over het vak die niet kloppen?

“Nou er heerst wel een vooroordeel over ICT’ers. Zij zouden allemaal nerds zijn. Vaak wordt ook gezegd dat technische mensen niet kunnen communiceren, maar het tegenovergestelde is waar. Hier op kantoor zitten juist allemaal mensen die communicatief heel goed zijn. Het is hier echt heel gezellig. We kunnen ook goed meedenken met de klant. Los van dat we producten voor hen ontwikkelen, zijn we ook hun gesprekspartner.”

Je doet dit werk al meer dan tien jaar. Wat is er in de afgelopen jaren veranderd?

“Op telefonievlak zijn de veranderingen groot. We zijn begonnen met vaste telefonie. Daar zijn we op een gegeven moment mobiel bij gaan doen.”

“In de coronacrisis zagen we natuurlijk dat iedereen vanuit huis ging werken. Daardoor hadden mensen een applicatie op hun laptop nodig waarmee ze op hun zakelijke nummer gebeld konden worden. Dan moeten wij in korte tijd zo’n app zien te bouwen. Een ander ding dat de afgelopen jaren erg is veranderd, is de criminaliteit op het internet. Die is enorm toegenomen. Je moet daardoor heel erg bijblijven. Het veilig houden van de omgeving van onze klanten is onze nummer 1 prioriteit.”





Hoe denk je dat de toekomst van de ICT eruitziet?

“Cybercriminaliteit gaat sowieso een steeds groter probleem worden. Het aantal fysieke misdrijven wordt ingehaald door online-criminaliteit. We zullen ons dus beter moeten gaan wapenen. Daarnaast moet alles de komende jaren nóg klant- en gebruiksvriendelijker worden. Applicaties moeten aan elkaar gekoppeld worden, zodat de klant steeds minder zelf hoeft te doen.”