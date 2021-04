Centrum van Bavel opgeschrikt door brand: Houten overkapping gaat in vlammen op

BAVEL - Omwonenden van de Korte Vore in Bavel zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een brand. Een houten overkapping ging daar in vlammen op.

De melding van de brand kwam afgelopen nacht rond half twee binnen. Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse om de brand te blussen. De straten rondom de woningen werden afgezet.

Directe buren werden gewaarschuwd. De brandweer kon de houten overkapping niet meer redden. Die ging in vlammen op. Wel kon een garage die tegen de overkapping aan stond gered worden.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.