Winterweer zorgt bij Bredase fruittelers niet voor slapeloze nachten

?BREDA - Het voorjaar is begonnen en de uitspraak ‘april doet wat ‘ie wil’ komt tot zijn recht. Afgelopen dagen kreeg Breda te maken met sneeuwbuien, hagel en vorst aan de grond. En dat kan grote consequenties hebben voor fruittelers, want als bloesem bevriest gaat de oogst verloren. Toch liggen lokale Bredase fruittelers niet wakker van het winterweer. Zij zijn goed voorbereid, geven ze aan.

Het is je vast wel opgevallen dat het weer de afgelopen dagen extreem wisselvallig is. Blauwe luchten met zon wisselen zich af met vrieskou, sneeuw en soms zelfs hagel. Aan de grond vriest het ‘s nachts zelf.

Het vrieskou en de winterse neerslag kan grote gevolgen hebben voor de fruitteelt. Zo zorgde de vorst in Frankrijk al voor het verloren gaan van duizenden hectares aan wijngaarden. En ook in Nederland kan de vorst voor grote problemen zorgen in de fruitteelt. Want wanneer de bloesem bevriest, gaat de oogst verloren. Een rondgang langs lokale, Bredase fruittelers toont echter aan dat zij geen slapeloze nachten hebben van het winterweer. Dankzij de nodige maatregelen is hun oogst goed beschermd, bevestigt onder andere Boerderijwinkel Familie van den Kieboom. De vorst zal bij hen niet zorgen voor problemen bij de aardbeienoogst later dit jaar.

Beregenen en de kas

Bij Boerderijwinkel Van Haperen op de Rith blijven de aardbeien voor nu nog even wijselijk in de kas. “De blauwe bessen worden met plastic afgedekt en beregent, zodat ook zij de vorst zullen overleven”, legt Angela van Haperen uit. Wel is de boomgaarde de dupe geworden van de vorst. “De boomgaard hebben we pas sinds kort en die stond in bloei met prachtige bloesem. Die bloesem valt er door de vorst wel af. Maar wij hebben daar zelf geen last van, omdat we bomen niet gebruiken voor het bedrijf.”

Boerderijwinkel Hoeve Overa aan de Overaseweg geeft aan beregening in te zetten om het kapotvriezen van de plantjes te voorkomen. Door bloesem en planten te beregenen kunnen deze niet bevriezen, en overleven ze de vorst.

Vorst

Ook komende nachten is er nog enkele nachten vorst voorspeld. Heb je zelf een moestuin, fruitboom of vorstgevoelige planten in de tuin? Zorg dan dat je deze passend beschermd, door ze bijvoorbeeld af te dekken met jute. Vanaf eind van deze week neemt de temperatuur geleidelijk toe. ?