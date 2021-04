Archeologische vondst maakt grote indruk bij leerlingen van De Spoorzoeker

BREDA - Afgelopen week is door archeologen op het terrein van Euretco een verdedigingswerk uit de 18de eeuw gevonden. De vindplaats ligt vlakbij basisschool De Spoorzoeker. Leerlingen uit groep 6 mochten vandaag samen met stadsarcheoloog Erik Peters op pad. De vondst maakte grote indruk op de leerlingen.

Op het terrein van Euretco aan de Archimedesstraat komt een nieuwe woonwijk. Voordat er wordt gebouwd wordt de grond eerst onderzocht. Hier zijn sporen gevonden van een verdedigingswerk afkomstig uit het jaar 1700. En dat is extra bijzonder voor de leerlingen van De Spoorzoeker. Hun school ligt tegenover de vindplaats van dit verdedigingswerk én zij zijn momenteel bezig met een project over archeologie. Volgens lerares van groep 6, Kary van Riel is het een mooie toevoeging aan hun project. “We zijn bezig met een project genaamd ‘vondsten uit het verleden’. Maar dit volgen we vooral vanuit ons klaslokaal. Dat we hier mogen zijn en onze vragen kunnen stellen op een vindplaats is voor de kinderen natuurlijk veel interessanter. Hier kunnen ze precies zien hoe zo’n archeologisch onderzoek er aan toe gaat.”

Veel indruk

De leerlingen mogen met een veiligheidshesje aan en een helm op langs de vindplaats lopen. Ook doen zij zelf vondsten in het opgehoogde zand. Ze vinden kleine scherven van potten en waterkruiken. Stadsarcheoloog Erik Peters legt de leerlingen uit dat deze al meer dan tweehonderd jaar oud zijn. Volgens de stadsarcheoloog, maakt dit uitstapje veel indruk op de leerlingen. “Ik kan veel vertellen over vondsten van honderden jaren geleden die plaats hebben gevonden, maar dat maakt zoveel minder indruk dan wanneer je hier zelf mag lopen.” De leerlingen stellen enthousiast vragen over de vondst en het werk van een archeoloog.

Menno van Coehoorn

Het verdedigingswerk wat is gevonden is gekoppeld aan de linie van de Vucht. Deze is rond het jaar 1700 ontworpen door een van de beroemdste Nederlandse vestingbouwer Menno van Coehoorn. De dienst archeologie van de gemeente Breda en vrijwilligers zijn op dit moment bezig met een archeologisch onderzoek op het terrein van Euretco. Wat er nu gevonden is zijn een aantal rijen kuilen, die als een blokkade moesten dienen om het hoger gelegen deel tussen Markdal en Vuchtpolder te blokkeren, zodat vijandelijke troepen niet met paarden, wagens en kanonnen naar de vesting konden trekken. Lage delen konden onder water gezet worden, op hoger gelegen delen werden blokkades opgeworpen. Het op afstand houden van de vijand was het doel van Menno van Coehoorn.