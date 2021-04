BRACK staat na verhuizing te springen om de tap weer aan te kunnen sluiten

BREDA - BRACK Beer Construction is een crowdfundingsactie gestart om een frisse nieuwe start te maken. Ze zijn namelijk verhuisd naar de een fabriekshal iets verderop. Ze zijn er druk bezig met de verbouwing, en Bredanaars kunnen BRACK steunen door een investering te doen. Inmiddels hebben zij al 25 procent van het streefbedrag ontvangen.

BRACK was gevestigd op de kop van de Speelhuislaan nummer 175. Maar recentelijk zijn zij verhuisd naar iets verderop, namelijk naar nummer 173. Dat was nodig omdat in de vorige hal de schadelijke stof Chroom-6 was aangetroffen. “Omdat we weer helemaal opnieuw beginnen moet alles weer worden aangelegd. Denk aan riolering, water en elektriciteit. Ook gaan we het nog beter en groener maken”, vertelt Lotte van BRACK. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, is Brack een crowdfunding gestart waarmee mensen in de onderneming kunnen investeren.

Het streefbedrag van de crowdfunding is 50.000 euro met een uitloop naar 80.000 euro. “Hiermee zijn we bezig met de aanleg van een nieuwe keuken, een mooi terras en een verbetering van de bar. Mochten we meer ontvangen dan het streefbedrag gaan we het alleen maar beter maken”, vertelt Lotte enthousiast. Dat wil BRACK doen door bijvoorbeeld duurzaam bier op basis van stikstof aan te bieden. En ze willen een geluiddempend terras creëren.

Investering

De crowdfunding werkt via investeringen. “Je sluit dan een lening af en deze wordt binnen drie jaar weer aan je terugbetaald. Daar zitten leuke beloningen aan vast, zoals een kortingspas bij BRACK voor drie jaar.” Het geld wat dan wordt opgehaald wordt gebruikt voor de verbouwing van de biertuin. Meedoen kan al vanaf 100 euro. Inmiddels is er al 30 procent van de 50.000 euro binnen.

Ook kunnen mensen die BRACK een warm hart willen toedragen geld overmaken door middel van een donatie. “We zitten in een pandemie en begrijpen heel goed dat mensen hun geld nu aan andere dingen besteden. Maar met een donatie van 20 euro kunnen we bijvoorbeeld al een pot verf kopen waar we heel blij mee zijn.” Tot nu toe is er dankzij de donateurs bijna 1000 euro opgehaald.

Opening

De basis voor de vernieuwde biertuin is dankzij de investering al goed op weg. Hierdoor is BRACK ver klaar als de horeca zijn deuren weer zou mogen openen op 28 april. “We hebben flink door geklust en zijn in principe klaar om weer open te gaan”, vertelt Lotte trots. “We hebben nog wel een paar projecten, zoals de aanleg van een mindervaliden toilet, die nog niet af zijn voor 28 april dus we klussen voor nu nog even verder.”