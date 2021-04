B-Side Rats en Breda Loco’s gaan voor poging twee: De NOAD Cup 2021

BREDA - Met nog ruim drie maanden te gaan is het koffiedik kijken hoe de maatregelen eruit zullen zien op 10 juli 2021. Maar als het aan de NAC-supporters van B-Side Rats en de Breda Loco’s ligt, gaat het een dag worden met een gouden randje. Zij organiseren op die dag namelijk de NOAD Cup. Een toernooi voor alle NAC-supporters dat al in 2020 zijn eerste editie had moeten krijgen, maar toen door corona is geannuleerd.

“Ik kijk er enorm naar uit om op 10 juli bij Jeka een kleine 500 NAC-supporters te mogen ontvangen”, vertelt Ben van Oosterbosch van B-Side Rats. “Vorig jaar viel onze droom in duigen door alle maatregelen, maar dit jaar hebben we goede hoop dat we er een prachtige dag van kunnen maken.”

Een flink deel van de voorbereiding stond vorig jaar al als een huis, maar door de coronamaatregelen kon het toernooit niet doorgaan. “Ten Jeka belde dat we eventueel op 10 juli terecht konden, hebben we geen moment getwijfeld en de draad weer opgepakt. Supporters hebben tegen die tijd al anderhalf jaar geen wedstrijd in het stadion bekeken. Laat staan met hun vrienden een hele dag omringd door NAC-supporters een evenement beleefd. Wij zijn ervan overtuigd dat we met het programma op 10 juli een klein deel van dat gemis kunnen inhalen.”

Het voetbaltoernooi is een 7x7 toernooi met teams van 10 personen. Op dit moment hebben al 35 teams zich aangemeld voor het toernooi. Naast het voetbalprogramma hebbende Breda Loco’s en B-Side Rats nog meer in petto. “We kunnen nog niet alles verklappen, maar de teams kunnen rekenen op een uitgebreide en geheel verzorgde BBQ na afloop van de wedstrijden. Daarna zal in en rondom de kantine van Jeka de feestavond losbarsten. Tijdens deze feestavond zal de creme de la creme van het Bredase Feestensemble zijn opwachting maken. En zullen de NAC DJ’s de avond aan elkaar draaien”, aldus Ben van B-Side Rats.

Team die mee willen doen met de NOAD cup, kunnen zich hiervoor nog aanmelden.