Simone werd opgelicht toen ze festivaltickets kocht: ‘Ik dacht dat mij dit nooit zou overkomen”

BREDA/ TETERINGEN - Online opgelicht worden. De Teteringse Simone dacht niet dat het haar ooit zou overkomen. Ze is namelijk absoluut geen digibeet, en waarschuwt juist vaak anderen voor de gevaren online. Maar dit weekend werd de toch misleid door een nepprofiel op Facebook, waardoor ze nu 200 euro kwijt is. “De nasleep is enorm. We hebben al onze rekeningen moeten blokkeren, ik heb aangifte gedaan en ik moet mijn telefoon resetten.”

Het is ruim anderhalve maand geleden dat de in Teteringen woonachtige Simone kaarten voor Paaspop probeerde te bemachtigen. Ze reageerde onder een bericht van het festival dat ze nog op zoek was naar kaarten. “Ik dacht er reageert vast wel een bekende op, want ik ken veel mensen die erheen gaan.” Maar dat duurde even. Tot Simone zondag ineens een bericht kreeg van een vreemde. “Hallo, zoek jij nog kaartjes? Ik heb er ter overname, mocht je nog interesse hebben!”

Het berichtje kwam van Valerie Werkhoven. Een nepprofiel, blijkt nu. Maar Simone zag geen reden om achterdochtig te zijn. “We hadden contact in messenger, en ze had een heel logisch verhaal. Het bedrag dat ze wilde voor de vier weekendtickets was ook heel redelijk, namelijk 50 euro per stuk.” Simone bekeek even het profiel van Valerie om te zien of dat betrouwbaar was. “Er stonden veel festivalfoto’s op dus ik dacht nog ‘Ah, ook een festivalganger!’ Verder wilde zij de kaarten via TicketSwap verkopen. Daar handel ik vaker mee, dus ook dat leek mij een betrouwbare manier.”

TicketSwap

Simone en Valerie spraken af dat Simone een mail zou krijgen van TicketSwap. Simone gaf haar mailadres, en kreeg al snel de mail binnen. “Ik controleerde voor ik overging tot de betaling eerst nog contactregel onder de mail. Die leidde inderdaad netjes naar de site van TicketSwap. Natuurlijk deed hij dat, dat snap ik nu ook wel, want een link is zo gemaakt als je er verstand van hebt. Maar de betaalknop linkte door naar iets heel anders, weet ik nu.” Al een paar seconden na de betaling had Simone door dat er iets goed mis was. “Ik kreeg meteen een G2A scherm te zien, een gaming-platform. En in een klap was het Messengergesprek afgekapt. Bye bye profiel van Valerie Werkhoven... bye bye geld. Dat was 200 euro weg op zondagochtend om 11.00 uur.

Nasleep

De fout van Simone was in een paar minuten gemaakt. Maar de nasleep is enorm. Zo moest ze al haar betaalrekeningen laten blokkeren. “Alle rekeningen die aan mij zijn gekoppeld zijn allemaal geblokkeerd nu en ik kan daar pas vrijdag weer bij. Het kan namelijk zijn dat ze via malware bij mijn rekeningen kunnen, dus dat was wel echt nodig. Ook ben ik geadviseerd mijn telefoon terug te zetten naar fabrieksinstellingen, dus ook dat gaan we nog maar doen.” Verder heeft ze melding gedaan bij Facebook en TicketSwap en heeft ze aangifte gedaan bij de politie. “Mijn geld zal ik niet terugzien, die kans is nihil. Maar aangifte is wel belangrijk. Hoe meer aanknopingspunten op een bepaald moment naar een persoon wijzen, hoe groter de pakkans. Maar het is als een speld in een hooiberg helaas.”

Delen

Simone heeft haar verhaal gedeeld op haar Facebook-pagina. Dat doet ze om anderen te waarschuwen. “Ik ben geen digibeet. Ik zit zelf veel achter de computer en waarschuw mijn kinderen en mijn ouders voor dubieuze praktijken en handel, maar nu trap ik er zelf ik. Ik heb het op Facebook gedeeld omdat ik anderen wil waarschuwen, en heb al contact gehad met twee anderen die door hetzelfde profiel zijn opgelicht.”

Simone baalt enorm van wat haar overkomen is. “Maar van nature ben ik iemand die uitgaat van het goede van een ander. Misschien is het dat als je iets graag wilt, je te snel akkoord gaat. Maar wat is te snel, hoeveel check-ups moet je doen? Moet je eigenlijk gewoon maar iedereen wantrouwen? Ik denk het niet. Ik denk dat elkaar waarschuwen kan helpen. Maar hoe dan ook, ze vinden altijd een manier om met dit soort praktijken door te gaan. En daar zijn helaas de eerlijke mensen die gewoon werken voor hun geld de dupe van.”