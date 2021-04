Een eerdere controle in het Mastbos

Bredanaars op de bon bij controle op verstoring van het broedseizoen

BREDA - De Bredase handhaving heeft dit weekend in samenwerking met Staatsbosbeheer een controle uitgevoerd op verstoringen van het broedseizoen. Zo kregen er zestien mensen een bekeuring voor het los laten lopen van hun hond.

Zondag controleerden handhaving en Staatsbosbeheer in de buitengebieden van Breda op verstoringen van het broedseizoen. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. “In deze periode controleren we veelvuldig om te voorkomen dat mensen broedende vogels of andere dieren verstoren. Wij controleren onder andere op het laten loslopen van honden, dumpen van afval, buiten de aangegeven paden komen en wildcrossen”, legt handhaving uit.

Handhaving constateerde dat veel mensen zich in het Bredase buitengebied aan de regels hielden. Maar dat gold niet voor iedereen. Zo kregen 16 mensen een boete voor het laten loslopen van hun hond. Ook schreef handhaving een boete uit in het kader van de visserijwet en twee bekeuringen voor gemotoriseerd verkeer.