Dief steelt vliegensvlug pinpas uit auto: Politie toont herkenbare beelden

BREDA - Een paar seconden lang liet iemand de autodeur openstaan. In die korte tijd had een dief op 19 november 2020 genoeg tijd om uit deze auto een tas met pinpas te stelen. Bureau Brabant toont nu herkenbare beelden van de dief in de hoop de dader op het spoor te komen.

Het ging vliegensvlug. In de tijd dat het slachtoffer zijn autodeur even open had staan, stal een man een tas uit de auto. In die tas zat ook de pinpas van het slachtoffer. De dief ging niet lang daarna boodschappen doen bij een supermarkt en gebruikte bij het afrekenen de gestolen pinpas. Van die pintransactie zijn camerabeelden, en die heeft de politie openbaar gemaakt.

De camerabeelden zijn scherp en hierdoor hoopt de politie de dader snel te kunnen arresteren. Voor tips over deze zaak kun je via dit tipformulier doorgeven.