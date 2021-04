Bijna 1200 coronaboetes uitgeschreven in Breda: Avondklok grootste ‘boosdoener’

BREDA - Afgelopen jaar heeft de politie bijna 1200 coronaboetes uitgedeeld aan Bredanaars. Het grootste deel, namelijk ruim 700 boetes, werden uitgedeeld vanwege overtreding van de avondklok.

Van de 1192 coronaboetes die in de periode van maart 2020 tot en met maart 2021 in Breda zijn uitgeschreven is het overgrote deel uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Verder zijn er 25 boetes uitgedeeld in Breda vanwege overtreding van de mondkapjesplicht in publieke ruimtes en 159 vanwege overtreding van een veilige afstand. 179 boetes zijn gegeven voor het overtreden van een noodverordening en 90 voor het verbod op groepsvorming. Eén boete is uitgeschreven vanwege het niet dragen van een mondkapje in personenvervoer en één boete vanwege het verbod op alcohol.

De politie heeft afgelopen jaar in totaal 112.975 coronabekeuringen uitgeschreven en 40.555 waarschuwingen uitgedeeld, blijkt uit de vandaag gedeelde jaarcijfers. Uit de gegevens blijkt ook dat in de grote steden relatief meer is bekeurd en gewaarschuwd dan in landelijke gebieden. Dit ligt volgens de politie voor de hand, omdat er in grote steden meer mensen dicht bij elkaar wonen dan op het platteland. Er is daarom ook in de steden meer politie op straat. In totaal 64 procent van alle uitgedeelde boetes zijn uitgeschreven na aanleiding van overtreding van de avondklok.

Kaart

Alle gemeentes in Nederland hebben een kleur gekregen op basis van het aantal coronaboetes. Breda kleurt de donkerste kleur op de kaart die de politie heeft weergegeven. Verder kleuren in West-Brabant ook Bergen op Zoom en Roosendaal donker, met meer dan 500 uitgeschreven boetes. Relatief gezien zijn er vooral in Bergen op Zoom erg veel coronaboetes uitgeschreven. Daar zijn namelijk 714 boetes uitgeschreven, terwijl Bergen op Zoom 66.811 inwoners telt. Breda heeft bijna drie keer zoveel inwoners, en niet eens het dubbele aantal coronaboetes.