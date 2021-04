Parkeervergunning aanvragen voor bezoekers te omslachtig, VVD pleit voor nieuwe app

BREDA - De Bredase VVD vindt de huidige bezoekersregeling voor parkeervergunningen te omslachtig. Er is nu een website beschikbaar waarop bezoekers kunnen worden aan- en afgemeld. Volgens VVD Breda kan dat veel makkelijker en moderner en stelt daarom vragen aan het college.

Op meerdere plekken binnen de gemeente Breda is er gereguleerd parkeren ingevoerd waarvan de bezoekersregeling een onderdeel is. Wie in een gebied met gereguleerd parkeren woont, kan via de website van de gemeente Breda een parkeervergunning voor bezoekers aanvragen. De Bredase VVD noemt deze manier, waarbij Bredanaars onder andere in moeten loggen met hun DigiD, te omslachtig. Zij geven aan dat in een aantal gemeenten, waaronder Dordrecht en Tilburg, er hiervoor een parkeerapp ontwikkeld is en aan de inwoners in de gereguleerde parkeergebieden beschikbaar is gesteld. Dit ziet de partij in Breda ook wel zitten.

Vraag aan college

“Wij als Bredase VVD zien dat digitalisering in de dienstverlening vanuit de gemeente steeds belangrijker wordt”, zegt August Veenenbos in zijn brief. Hij stelt namens zijn partij de vraag aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda of dat zij bereid zijn om deze app te ontwikkelen en aan te bieden.