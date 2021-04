‘Buitenschoolse opvang gaat maandag weer helemaal open’

BREDA - Goed nieuws voor ouders met jonge kinderen: De buitenschoolse opvang gaat vanaf maandag weer helemaal open. Dat gaat premier Rutte vanavond bekend maken in de persconferentie, meldt RTL nieuws op basis van Haagse bronnen.

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) - inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. Maar de BSO is nog steeds dicht. Alleen voor noodopvang kunnen kinderen er momenteel terecht. Maar daar komt snel verandering in, meldt RTL nieuws. Vanavond zal bekend worden dat de BSO vanaf maandag weer volledig open gaat.