Binnensportverenigingen mag nog steeds niet, maar Twirlvereniging Glitters zit niet stil

PRINSENBEEK - Kleine verenigingen zoals Glitters Dance & Twirlvereniging uit Prinsenbeek hebben door de huidige RIVM maatregelen de nodige uitdaging om hun trainingen te kunnen voortzetten. Want binnensporten zijn nog steeds niet toegestaan. Toch zit de vereniging niet stil en worden er diverse activiteiten georganiseerd.

Vereniging Glitters ligt nu al meer dan een jaar stil qua officiële wedstrijden. “Toen de sporthallen nog open waren hebben we een jurylid laten komen om de meiden te stimuleren en te beoordelen. Dit was een groot succes,” aldus Sandra Haarbosch, oprichtster en trainster van de vereniging.

Sinds de invoering van de laatste RIVM regels (in december 2020), is er niet meer in de sporthal getraind. Glitters probeert haar leden toch te blijven stimuleren én te motiveren door nieuwe initiatieven. Zo is er voor alle leden een bootcamp les gegeven door een externe docent. En sinds enkele weken vindt er iedere maandagavond een gratis online workout plaats voor iedereen die graag in beweging wil blijven. “Deze online workouts zijn laagdrempelig waardoor jong en oud van ieder sportniveau op een leuke manier mee kan doen. Afgelopen maandag hebben er al 12 personen meegedaan en voor komende week zijn er nu al meer aanmeldingen, ook van mensen buiten de vereniging!” Iedereen kan zich aanmelden om vrijwillig mee te doen. Opgeven kan je doen door je e-mailadres te sturen naar info@glittersprinsenbeek.nl.

Quiz

Naast het sporten organiseert de vereniging ook andere activiteiten om het teamgevoel te behouden. Zo hebben zij afgelopen week in het kader van het 12 jarig bestaan een Twirlquiz gehouden met de leden en ouders. 50 vragen werden er gesteld over de ins- en outs van de sport én over de vereniging zelf. “Een leuke teambuildingsavond die met enthousiasme is ontvangen.”

Met het organiseren van een online bingo op 14 mei aanstaande wil Glitters haar maatschappelijke betrokkenheid tonen en ook lokale ondernemers een hart onder de riem steken. “Veel mensen zitten thuis en het is moeilijk iedere week wat leuks te bedenken. Wij als vereniging hebben daarom de online bingo bedacht waaraan iedereen kan deelnemen”. De opbrengt van de bingo gaat naar de clubkas van Glitters om nieuwe initiatieven te blijven ontwikkelen en organiseren. De bingo is mede mogelijk gemaakt dankzij de betrokkenheid van diverse sponsoren zoals; Aardbeienkwekerij van de Riet uit de Haagse Beemden, Mariska fotografie uit Prinsenbeek en Twirling.com uit Barendrecht.

De sponsoren hebben leuke prijzen ter beschikking gesteld die tijdens de bingo gewonnen kunnen worden. Daarnaast staat de bingo in het teken van gezelligheid en verbintenis met mensen. “Wij willen ook graag sociaal betrokken zijn bij de mensen die veel thuis zitten. Het is mentaal een hele uitdaging en we willen er met de bingo een gezellige spelavond van maken, aldus Sandra Haarbosch.

Deelname aan de bingo op vrijdag 14 mei is mogelijk door aanmelding via de volgende link: https://bit.ly/3daz3Xo

Bingokaarten kosten 2,50 euro per stuk/per ronde (maximaal 4 kaarten per persoon) en er worden 4 speelrondes gehouden.