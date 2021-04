Mark Rutte: ‘Buitenschoolse opvang gaat open, terrassen mogelijk op 28 april weer open’

BREDA - Terrassen gaan voorlopig nog niet open en ook de avondklok blijft van kracht, maar de buitenschoolse opvang kan wel volgende week de deuren weer openen. Dat zijn de opvallendste zaken uit de persconferentie die demissionair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend hebben gemaakt.

Het had de persconferentie van de grote versoepelingen moeten worden, maar door de oplopende besmettingscijfers blijven die versoepelingen uit. Vorige week werd al bekend dat mogelijk vanaf 21 april de terrassen weer open zouden gaan, maar gedurende de week werden die verwachtingen alweer getemperd.

Volgens Mark Rutte wordt er in de overleggen enorm geworsteld tussen twee werelden. De wereld binnen de ziekenhuizen, waarin de situatie nijpend is en aan de andere kant de wereld van de theaters, musea, sportscholen en alle andere branches waar de problemen ook toenemen. “Dat is de spagaat waar wij inzitten, net als alle landen om ons heen.” Op dit moment liggen er ongeveer 2500 mensen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus, waarvan zo’n 800 op de Intensive Care. “En die cijfers kunnen we niet weggummen”, stelt Rutte. En daarom wordt alleen de buitenschoolse opvang vanaf 19 april weer geopend.

Hugo de Jonge presenteerde daarnaast een vijfstappen openingsplan voor Nederland. De eerste stap kan genomen worden zodra de piek van de derde golf voorbij is. Daarbij wordt dagelijks gekeken naar de ziekenhuisopnames. “Iedere week bekijken we opnieuw wat er kan. Volgende week besluiten we bijvoorbeeld of we een aantal maatregelen los kunnen laten, zoals de avondklok, meer mogelijkheden voor winkels, terrassen open en twee personen thuis ontvangen.” De Jonge maakte duidelijk dat dit geen beloftes zijn. “Het is afhankelijk van heel veel factoren, zoals de levering van de vaccins, de ontwikkeling van mogelijk nieuwe varianten en hoe goed we ons aan de maatregelen houden.”

Op z’n vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Ook dan moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten. Daarna volgt de derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd. Welke maatregelen vanaf wanneer worden losgelaten, als de cijfers het toelaten, zie je ook in het openingsplan.