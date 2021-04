Bredase brouwer komt in aanloop naar EK met oranje biertje

BREDA - Na een dramatisch jaar voor de bierwereld ziet Big Belly Brewing Company een oranje licht aan het einde van de tunnel. Niet alleen door de vrijheid die we allemaal hopelijk weer terug zullen krijgen, maar toch ook zeker door het EK voetbal. Om de oranjekoorts alvast op te schroeven hebben de brouwers uit Breda een volledig oranje IPA bier gemaakt.



“Door de speciale selectie van mouten heeft het bier niet alleen de zachte volle body zoals je van Big Belly gewend bent, maar ook een oranje gloed”, vertelt Willem Graste van Big Belly. “Deze kleur viel ons bij een eerder brouwsel van ons al eens op, maar dit keer hebben we het versterkt door een hele kleine hoeveelheid caroteen uit wortel toe te voegen. Je proeft het niet, maar het geeft wel een licht oranje schuimkraag. Verder is het bier gemaakt met een flinke hoeveelheid hop die zorgt voor het fruitige aroma van steenfruit, oranjebloesem en mandarijn.”



Het bier draagt de naam ‘Frenk’. Een door Big Belly zelfbedachte supporter van het Nederlands Elftal. “De uitstraling is natuurlijk een knipoog naar Frank ‘De Lama’ Rijkaard en ook naar de naam van degene die ons dit jaar kampioen gaat maken”, lacht Willem. “Met zo’n bier als support kan dat niet meer fout gaan natuurlijk.”



Het bier is over ongeveer zes weken verkrijgbaar bij Big Belly.