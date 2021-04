Oranjedag 538: kaartverkoop van start en maandag ingelast spoeddebat

BREDA - De kaartverkoop voor het 538-testevenement op het Chasséveld is om 12.00 uur van start gegaan. Tienduizend mensen kunnen een kaartje kopen om volgende week zaterdag te feesten op de Bredase parkeerplaats. En zij hebben heel veel geluk, want in totaal schreven honderduizenden mensen zich in voor het evenement. Maar niet iedereen is even blij met het evenement. Maandag is er daarom een spoeddebat ingelast.

Veel blije, maar nog meer teleurgestelde reacties. De kaartverkoop van 538 Oranjedag ging om 12.00 uur van start. Honderduizenden mensen pre-registreerden zich voor het evenement op het Chasséveld. Tienduizend van hen konden daadwerkelijk een ticket kopen.

Een hoop feestbeesten grijpen dus naast kaartjes. Maar Kelsey niet. "Tickets zijn binnen! Volgende week lekker met mijn 4 dinnies eindelijk weer een festivalletje pakken", laat zij via Twitter weten. Ook Patrick had geluk én hij heeft zelfs nog kaarten in de aanbieding. "7 kaarten over voor Oranjedag, wie wilt er mee?" Merem heeft minder geluk. "Niet ingeloot helaas."

538 liet weten dat de mensen die zich hebben ingeschreven nog heel de dag een sms of e-mail kunnen ontvangen. Een sms is een goed teken; je bent dan ingeloot en kunt binnen 2 uur een kaartje kopen. Ontvang je een e-mail? Dan heb je minder geluk: een e-mail betekent namelijk dat je bent uitgeloot.

Ingelast debat

Niet vanuit alle hoeken wordt even enthousiast gereageerd op het testevenement. Zo zijn Bredase horecaondernemers woedend en hebben diverse politieke partijen grote vragen. Daarom is er aanstaande maandag een spoeddebat ingelast. Burgemeester Depla moet tijdens dit debat uitleggen waarom hij toestemming heeft gegeven voor het festival op het Chasséveld. De burgemeester liet eerder al weten begrip te hebben voor de woede van de horecabazen.