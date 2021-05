Roemeense Serban opende pizzeria aan de Halstraat: ‘Ik heb passie voor Italiaans eten’

BREDA - De Roemeense Serban Patriciu heeft enkele maanden geleden zijn eigen pizzeria geopend in de Halstraat. Na een grote verhuizing met zijn gezin met drie kinderen heeft hij nu helemaal zijn plek gevonden in Breda. “Voor ons is dit de perfecte stad.”

Midden in coronatijd maakte Serban Patriciu een uitdagende stap in zijn leven. Hij besloot samen met zijn gezin Roemenië achter zich te laten, en een pizzeria te beginnen in Breda. “In eerste instantie hadden we besloten om voor Valencia te kiezen in Spanje. Maar daar bleek het erg lastig om een goede locatie te vinden. En de bureaucratie daar was echt een groot probleem. Nederland heeft ons altijd aangesproken, en in Breda konden we echt een ideaal pand vinden.” Serban kwam namelijk het voormalige Terroni Pizza tegen. Dat toverde hij in een verbouwing van vier maanden tijd, met hulp van interieurarchitect Vanessa van Tiggelhoven, om naar het compleet vernieuwde Pizza Papini.

Serban heeft een grote passie voor Italiaans eten, waar hij enthousiast over kan vertellen. “Wij serveren onze klanten een stijl pizza uit Rome, die je niet als hele pizza maar per stuk koopt. Onze pizza’s zijn fantastisch licht en knapperig en worden gemaakt met de beste Italiaanse ingrediënten.” Wat zijn pizzeria onderscheid van vele anderen, is volgens Serban de moderne uitstraling.

Helaas kunnen gasten nu nog niet optimaal genieten van het moderne interieur. Zij mogen immers nog niet binnen dineren. “Het is een raar gevoel om mensen hun eten bij de deur aan te moeten geven. We hopen dat de regels snel verder versoepelen, zodat mensen gewoon binnen kunnen komen genieten van ons eten. Zoals we het ook bedoeld hadden.”