Horecabaas Johan de Vos woedend: ‘Zo snel mogelijk om tafel met directie 538’

BREDA - Nog iets meer dan een weekje wachten en dan wordt het Chasséveld in Breda gevuld met tienduizend feestende mensen. Goed nieuws voor de één, onbegrijpelijk voor de ander. Bij Bredase horecaondernemers is het nieuws niet goed gevallen. Zo ook bij horecabaas Johan de Vos.

Volgende week zaterdag vindt het grootste Fieldlab-evenement tot nu toe plaats. Op het Chasséveld verzamelen zich dan 10.000 bezoekers voor 538 Oranjedag. Maar terwijl het radiostation een feestje mag bouwen, moeten alle kroegen hun deuren dichthouden. En dat valt niet goed bij de Bredase horecaondernemers. Ook horecabaas Johan de Vos liet gisteren in de vroege editie van Hart van Nederland weten boos te zijn.

“Dit voelt gewoon als een mes in ons rug, waar er al een aantal zitten inmiddels”, laat De Vos weten. “Je kunt het toch niet uitleggen dat je de horeca sluit vanwege vervoersbewegingen en dan vervolgens wel 10.000 mensen uit het hele land hier naar toe haalt.” De horecabaas heeft inmiddels al een gesprek gehad met burgemeester Paul Depla. “We hebben aangegeven dat dit nieuws niet alleen ingeslagen is als een bom, maar compleet de boel in de fik heeft gezet”, zegt De Vos. “Daar had Depla overigens alle begrip voor. Wij hebben gevraagd of wij zo spoedig mogelijk met de directie van 538 in gesprek kunnen om te kijken naar wat er mogelijk is.” Zojuist laat Omroep Brabant weten dat het overleg tussen de gemeente, de Bredase horeca en 538 donderdag plaatsvindt.



Foto: Kevin Verkruijssen

Politiek

Dat de aankondiging van de komst van een groot 538 evenement met 10.000 bezoekers op het Chasséveld voor veel onrust gezorgd, ziet ook VVD’er Eddie Förster. Samen met D66’er Patrick Smans en Suzan Cornelissen van de PvdA heeft hij een hele lijst vragen gesteld aan het college. Zo willen zij onder andere weten hoe de logistiek geregeld zal zijn, waarom er voor het Chasséveld is gekozen en of het mogelijk is om de Bredase horeca ook te laten profiteren van het Fieldlab evenement.

Förster noemt de bekendmaking van 538 ‘heel dubbel’. “Ik kijk zelf enorm uit naar juli, wanneer festivals als Ploegendienst weer plaats kunnen vinden. Om dat goed te kunnen laten verlopen, is ervaring nodig. Die ervaring doe je op met evenementen zoals dat van 538 Oranjedag. Daar moeten we niet onze ogen voor sluiten. Het is ook heel belangrijk voor festivalorganisatoren en toeleveranciers, want zij snakken naar perspectief.”

Tegelijkertijd is de aankondiging van een evenement voor 10.000 bezoekers voor de lokale horeca een klap in het gezicht. “De emotie is gewoon heel hoog, en dat begrijpen wij heel goed. Tijdens de persconferentie kreeg de horeca slecht nieuws. Ondanks inspanningen van onder andere onze burgemeester mogen de terrassen niet open. Dat ze een uur later dan zo’n evenement aankondigen komt heel rauw op het dak van onze horeca.” Ook is het moeilijk te begrijpen voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die al maanden wachten op een vaccinatie en zo min mogelijk mensen ontmoeten, aldus de partijen.